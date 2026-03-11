Serge verkostet: Tormore x8

Die Destillerie Tormore wird oft als „Gate to the Speyside“ bezeichnet, wegen ihrer verkehstechnischen Lage. Sie stammt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts und glänzt durch eine interessante Arechitektur – und natürlich ihre Whiskys. Seit einigen Jahren steht sie in Besitz von Elixir Distillers, denen auch die neue Islay-Brennerei Portintruan gehört. Unlängst brachte man bei Elixir Distillers eine Vorschau auf die kommenden Standardabfüllungen der Brennerei auf den Markt – und diese Vorschau war vielversprechend.

Aber diesmal geht es bei Serge um acht unabhängig abgefüllte Tormore im Alter von acht bis 30 Jahren – und, um es salopp auszudrücken: In der Verkostung gibt es nix zu meckern. Unsere Tabelle zeigt das ebenso:

Abfüllung Punkte