Serge verkostet: Tormore x8

Die Destillerie Tormore wird oft als „Gate to the Speyside“ bezeichnet, wegen ihrer verkehstechnischen Lage. Sie stammt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts und glänzt durch eine interessante Arechitektur – und natürlich ihre Whiskys. Seit einigen Jahren steht sie in Besitz von Elixir Distillers, denen auch die neue Islay-Brennerei Portintruan gehört. Unlängst brachte man bei Elixir Distillers eine Vorschau auf die kommenden Standardabfüllungen der Brennerei auf den Markt – und diese Vorschau war vielversprechend.
Aber diesmal geht es bei Serge um acht unabhängig abgefüllte Tormore im Alter von acht bis 30 Jahren – und, um es salopp auszudrücken: In der Verkostung gibt es nix zu meckern. Unsere Tabelle zeigt das ebenso:
|Abfüllung
|Punkte
|Tormore 1992/2023 (42.5%, Malts of Scotland, Rare casks, bourbon hogshead, cask #MoS 23025, 224 bottles)
|87
|Tormore 29yo 1995/2025 (43.6%, Bedford Park, 1st fill oloroso hogshead, cask #20196, 153 bottles)
|91
|Tormore 2009/2025 ‘Legacy’ (55.1%, OB for The Whisky Exchange, Whisky Show Exclusive, first fill bourbon barrel, cask #4046, 210 bottles)
|88
|Tormore 8 yo 2005/2013 (52.1%, Duncan Taylor, Dimensions, cask #80076, 138 bottles)
|83
|Tormore 10 yo 2015/2025 (56.2%, Dràm Mor, 1st fill PX barrique finish, cask #2100950, 276 bottles)
|88
|Tormore 9 yo 2015/2025 ‘Edition #45’ (57.1%, Signatory Vintage, 100 proof, 1st fill oloroso butts & bourbon barrels)
|86
|Tormore 2012/2025 ‘Legacy’ (60.8%, OB, 1st fill bourbon barrel, cask #921187, 230 bottles)
|88
|Tormore 14 yo 1999/2014 (58%, Gordon & MacPhail, Cask Strength, refill bourbon barrels, casks #4732 + 4733 + 4734)
|88