Von Bruichladdich aus sieht man Bowmore, und vice versa – diese Verbindung zweier ikonischer Islay-Destillerien ist auch im neuen Blended Malt von Iain Croucher’s North Star Spirits das bestimmende Element: Der North – Star Islay Connection enthält Single Malts der beiden Brennereien und birgt so das interessante Zusammenspiel der beiden Charaktäre diesseits und jenseits des Loch Indaal.

Nach Deutschland bringt diesen spannenden Blended Malt Sansibar-Whisky, von denen auch die untenstehende Beschreibung der Abfüllung stammt:

Die Reise über die Bucht – Sansibar Whisky bringt Blended Malt aus Bowmore und Bruichladdich von North Star Spirits

North Star – Islay Connection

Mit der Islay Connection präsentiert der unabhängige Abfüller North Star Spirits eine außergewöhnliche Hommage an die Vielfalt der berühmten Whiskyinsel Islay. Diese limitierte Abfüllung vereint zwei Destillerien, die den Charakter der Insel auf völlig unterschiedliche Weise interpretieren – und schafft daraus einen spannungsvollen Blended Malt mit beeindruckender Balance.



Im Mittelpunkt stehen zwei sorgfältig ausgewählte Single Malts: ein 10-jähriger Bowmore, gereift in Ex-Bourbon Barrels, sowie ein 13-jähriger Bruichladdich, der in Refill Sherry Hogsheads reifte. Während Bowmore mit seiner typischen Kombination aus maritimem Torfrauch, salziger Meeresluft und dunklen Fruchtnoten die klassische Islay-Seite verkörpert, bringt Bruichladdich eine süßliche, frische und fruchtbetonte Stilistik ins Spiel.



Das Zusammenspiel dieser beiden Charaktere erzeugt einen Malt mit außergewöhnlicher aromatischer Spannung: Rauch und süße Frucht, Küste und Eleganz, Tiefe und Frische stehen in perfekter Balance. Abgefüllt mit kräftigen 50,4 % vol. entfaltet der Whisky eine intensive Struktur und vielschichtige Aromen, die die unterschiedlichen Facetten Islays in einem Glas zusammenführen.



Die North Star Islay Connection ist streng limitiert und richtet sich an Whisky-Liebhaber, die das Terroir und die Vielfalt der Insel auf neue Weise entdecken möchten – ein charakterstarker Islay-Malt für Sammler, Kenner und alle, die außergewöhnliche Fasskombinationen schätzen.

Aroma

Eine frische Meeresbrise trifft auf sanften Torfrauch und helle Zitrusnoten. Dahinter zeigen sich reife Birnen, kandierte Orangen und ein Hauch dunkler Beeren, begleitet von Vanille, gerösteter Eiche und einem feinen Anklang von Sherrywürze.

Geschmack

Am Gaumen lebendig und ausgewogen. Süßer Rauch verbindet sich mit salziger Küstenluft, während saftige Äpfel, Zitruszesten und reife Pfirsiche auf Noten von Toffee, dunkler Schokolade und würziger Eiche treffen. Der Einfluss der Sherryfässer bringt zusätzliche Tiefe mit Anklängen von Trockenfrüchten und Gewürzen.

Finish

Mittellang bis lang, mit sanft ausklingendem Torfrauch, einer eleganten Fruchtsüße und feinen salzigen Nuancen, die typisch für Islay sind.

Ab sofort erhältlich.