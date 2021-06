PR: Am 26. Juni 2021 feiern wir auf Burg Scharfenstein den Tag des Deutschen Whiskys   

Zum Tag des Deutschen Whiskys am 26. Juni bietet die Whiskywelt Burg Scharfenstein ein umfassendes Programm. Neben einem Whiskykino und Whiskywanderungen finden auch vier Whiskytastings statt, alle weiteren Informationen finden Sie in der Pressemitteilung wie auch den Link auf die Webseite der Whiskywelt, um sich für die einzelnen Punkte anzumelden:

Am 26. Juni 2021 feiern wir auf Burg Scharfenstein den Tag des Deutschen Whiskys

Ein gemeinsamer Tag, aber ein individuelles Programm – das ist die Devise für den Tag des Deutschen Whiskys, den der Verband Deutscher Whiskybrenner (VDW) alljährlich am letzten Samstag im Juni ausruft. Denn gerade das ist es, was viele Whiskygenießer am deutschen Whisky schätzen: Er hat eine starke regionale Identität. Und so haben wir uns in der Whiskywelt Burg Scharfenstein auch in diesem Jahr wieder ein umfassendes Programm erdacht, um den deutschen Whisky gebührend zu feiern.

Ab 11 Uhr öffnet die Whiskywelt ihre Pforten. Hier können die interessierten Besucher die Whiskywelt auf eigene Faust erkunden und dabei viel Wissenswertes über das „Wasser des Lebens“ erfahren. An verschiedenen Punkten der Tour stehen außerdem fachkundige Mitarbeiter bereit, um Fragen zu beantworten. Der Besuch des Whiskykinos sowie eine Turmbesteigung gehören ebenfalls zur Besichtigung.

Des Weiteren bieten wir vier verschiedene Whiskywanderungen an. Zusammen mit Wander-Guide Victoria geht es raus in die Natur rund um die Burg Scharfenstein. Auch hier steht der deutsche Whisky im Fokus, insgesamt 4 Malts werden dabei verkostet.



Das Programm wird abgerundet durch vier Whiskytastings, bei denen sich ebenfalls alles um den deutschen Whisky dreht. Zweimal widmet sich Bernd Ehbrecht dem Thema „Nine Spings & Schokolade“ und zweimal lädt Hans Strenge unter dem Motto „Deutscher Whisky“ ein.



Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder Bestens gesorgt, die Kollegen vom Burghotel Scharfenstein laden im neuen Ausflugslokal „Ringmauer“ auf der Burgterrasse zu allerlei Leckereien ein. Außerdem wird die Terrasse am Abend ab 18.00 Uhr musikalisch bespielt, hier kann also dieser besondere Tag gemütlich ausklingen.

Weiterführende Informationen und die Möglichkeit sich für die einzelnen Punkte anzumelden gibt es auf der Webseite der Whiskywelt, die unter www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de zu finden ist.