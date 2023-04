Wie schon in unserem Eventkalender angekündigt, findet am 29. und 30. April in der Whiskywelt Burg Scharfenstein die zweite Ausgabe des Deutschen Whisky-Festivals statt – eine gute Gelegenheit, sich über deutschen Whisky in all seinen Spielarten zu informieren.

Was sie dort erwartet, wie Sie sich zu Tastings anmelden können und wo Sie Karten erhalten, erfahren Sie nachstehend:

Zweites deutsches Whisky-Festival auf Burg Scharfenstein (Eichsfeld) am 29. und 30. April 2023

Nach dem großen Erfolg des ersten deutschen Whisky Festival im vergangenen Jahr, organisiert die Whiskywelt Burg Scharfenstein dieses Jahr nun auch die zweite Auflage des Festivals. Dieses findet wie letztes Jahr am 29. – 30. April auf der Burg Scharfenstein im Eichsfeld statt.

In Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Whiskybrenner präsentieren sich über 30 der bedeutendsten deutschen Whiskyhersteller vor einem breiten Publikum. Daneben gibt es natürlich auch noch weitere Attraktionen rund um das Wasser des Lebens.

Für einen tieferen Einblick in die Welt des Whiskys können die Besucher das Whiskyerlebniszentrum auf eigene Faust entdecken. An beiden Veranstaltungstagen finden spannende Whisky-Tastings und 4-Distillers-Events statt, für die sich Interessenten vorab anmelden sollten. Anmeldungen unter www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de

Eintrittskarten können ab sofort über den online-shop (www.number-nine.eu/shop/) erworben werden. Des Weiteren können Tickets an den Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse vor Ort erworben werden. Mit dem Eintrittspreis von € 10,00erhält jeder Besucher ein persönliches Whisky-Glas und eine Halterung zum Umhängen gratis dazu. Das Kombiticket für beide Tage kostet € 15,00.

Das Ausflugslokal RINGMAUER versorgt die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Parkplätze befinden sich unterhalb der Burg und können gegen eine kleine Gebühr € 2,00 für unsere Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werden.

Noch Fragen?

Ansprechpartnerin für das Whisky-Festival 2023 ist Katrin Glöckner vom Team der Whiskywelt. Schreibt uns gerne an info@whiskywelt-burg-scharfenstein.de

Außerdem findet Ihr auf unserer Website alle aktuellen Informationen. www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de

Es lohnt sich auch, den Instagram- und Facebook-Account zu abonnieren, dort werden regelmäßig neue spannende Informationen zum Whisky-Festival 2023 veröffentlicht.