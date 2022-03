Langsam läuft es auch mit den Messen wieder an – eine, die relativ zeitnahe stattfinden wird, ist das erste deutsches Whisky-Festival auf Burg Scharfenstein, das sich – ein Novum – ausschließlich dem deutschen Whisky widmet und wo über 30 Aussteller ihre Erzeugnisse vorstellen.

Hier alle Infos zu dieser sicher interessanten Messe nahe Göttingen im Südharz:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Erstes deutsches Whisky-Festival auf Burg Scharfenstein (Eichsfeld) am 29. und 30. April 2022

11683_Luftbild-Burg-Scharfenstein_28669_AKL_16_07142017 Luftbild Burg Scharfenstein Beuren

Die Whiskywelt Burg Scharfenstein organisiert zum 10-jährigen Jubiläum des Verbandes deutscher Whiskybrenner das erste deutsche Whiskyfestival am 29. – 30. April 2022 auf der Burg Scharfenstein im Eichsfeld. Über 30 der bedeutendsten deutschen Whiskyhersteller werden im Rahmen einer Publikumsmesse ihre Erzeugnisse vorstellen – das gab es noch nie!

Eintrittskarten können nur an der Kasse an den jeweiligen Veranstaltungstagen erworben werden. Mit dem Eintrittspreis von 10 € erhält jeder Besucher ein persönliches Whisky-Glas und eine Halterung zum Umhängen gratis dazu. Als besonderes Andenken darf beides gerne mit nach Hause genommen werden. Spezielles Highlight: Der Auftritt der Rock-Band TM6 am Samstagabend ist im Eintrittspreis inklusive. TM6 spielt an diesem Abend in den Mai hinein.

Für einen tieferen Einblick in die Welt des Whiskys können unsere Besucher gerne das Whiskyerlebniszentrum auf eigene Faust entdecken. An beiden Veranstaltungstagen finden spannende Whisky-Tastings und Whisky-Battles statt, für die sich Interessenten vorab anmelden sollten. Die Plätze sind begrenzt und schnell ausgebucht. Anmeldungen unter www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de

Das Ausflugslokal RINGMAUER versorgt unsere Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Parkplätze befinden sich unterhalb der Burg und können für eine kleine 2 €-Spende an die Feuerwehr gerne genutzt werden.

Für Besucher, die nicht zur Messe oder zum Konzert wollen, bleibt die Burg an diesen Tagen leider geschlossen.

Noch Fragen?

Ansprechpartnerinnen für das Whisky-Festival 2022 sind Katrin Glöckner und Maggie Habel vom Team der Whiskywelt. Schreibt uns gerne an info@whiskywelt-burg-scharfenstein.de

Außerdem findet Ihr auf unserer Website alle aktuellen Informationen. www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de Es lohnt sich auch unseren Instagram- und Facebook-Account zu abonnieren, dort werden regelmäßig neue spannende Informationen zum Whisky-Festival 2022 veröffentlicht.