PR: Brown-Forman launcht historischen Bourbon in Deutschland: Old Forester begründete das globale Familienunternehmen

OLd Forester kommt mit der Abfüllung Old Forester 86 Proof ab Januar 2022 nach Deutschland – das kündigt Brown-Forman in einer Presseaussendung heute an. Der mehrfach ausgezeichnete Bourbon wird schon jetzt im Getränkefachgroßhandel und in ausgewählten Onlineshops verfügbar, bis er dann Anfang 2022 breit ausgerollt wird.

Alle Infos zur Abfüllung, natürlich inklusive der Tasting Notes, können Sie nachfolgend in der Presseaussendung finden:

Brown-Forman launcht historischen Bourbon in Deutschland: Old Forester begründete das globale Familienunternehmen

Hamburg, 16.11.2021 – Die Whiskey-Marke, mit deren Gründung und Herstellung der Pharmareferent George Garvin Brown im Jahr 1870 den Grundstein der heute weltweit tätigen Brown-Forman Corporation legte, hält mit Old Forester 86 Proof ab Januar 2022 Einzug in die deutsche Gastronomie. Neben der langen Historie, die unter anderem eine Zeitreise durch die amerikanische Prohibition abbildet, steht der Bourbon für ein vollmundiges Geschmackserlebnis. Dieses ergänzt ein gleichsam weicher Charakter, der ihn neben dem puren Genuss ideal für jeden klassischen Whiskey-Cocktail macht.

Mit Old Forester 86 Proof erweitert Whiskey Spezialist Brown-Forman Deutschland sein Portfolio neben Woodford Reserve um einen weiteren Super Premium Bourbon. Zuletzt bei den Class Bartenders’ Awards 2020 und der San Francisco Spirits Competition 2019 mit Gold ausgezeichnet, bleibt sich Old Forester seit über 150 Jahren treu und geht dabei mit der Zeit. George Garvin Brown füllte 1870 den Bourbon erstmals in Flaschen ab – damals eine Innovation. Damit schuf er nicht nur eine Marke, deren Qualitätsversprechen sich mit seiner Unterschrift bis heute auf jedem Etikett wiederfindet:

“This whiskey is produced by us only, and we are responsible for its richness and fine quality. Its elegant flavour is solely due to original fineness developed with care. There is nothing better in the market.”

Gleichzeitig begründete George Garvin Brown das Erbe des Familienunternehmens und schrieb Whiskey-Geschichte: Old Forester ist der einzige Bourbon, der von der Gründerfamilie vor, während und nach der Prohibition von 1920 bis 1933 – zeitweise für medizinische Zwecke – destilliert und vermarket wurde. In fünfter Generationen wird er bis heute traditionell handgefertigt. Die Old Forester Distillery mit eigener Küferei befindet sich in Louisville/Kentucky, dem Firmensitz der heute 4.700 Mitarbeiter*innen starken Brown-Forman Corporation, und steht für Besichtigungen offen.

„Es ist ein außergewöhnliches Gefühl mit Old Forester die Whiskey-Marke zu launchen, mit der die weltweite Erfolgsgeschichte von Brown-Forman ihren Anfang nahm“,

freut sich Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien über den Neuzugang im Portfolio, der nun erstmals hierzulande der Gastro-Szene als der Bourbon-Klassiker für Whiskey-Cocktails vorgestellt wird.

Sein Aroma ist gleichzeitig würzig und süß, mit blumigen Charakter, der sich mit einem Hauch von Minze, Tabakblättern und Vanille vermischt. Im Abgang zeigt er sich lang und warm.

Old Forester 86 Proof ist ab sofort im Getränkefachgroßhandel und in ausgewählten E-Commerce Shops in der 0,7-l Flasche zum Preis von 23,99 Euro (UVP) erhältlich.

Premium-Qualität seit 1870

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt.

Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey und Woodford Reserve, die Scotch Whiskys Benriach und The GlenDronach sowie Slane Irish Whiskey. Fords Gin, FINLANDIA Vodka, die Tequilas EL JIMADOR und HERRADURA und der Likör CHAMBORD runden das Angebot ab.

Weltweit kümmern sich rund 4.700 Mitarbeiter*innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in circa 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. In Deutschland zählen rund 160 Mitarbeiter*innen zum Unternehmen, das im Jahr 2020/2021 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.