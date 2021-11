PR: Neu von Kirsch Import – Fasstarkes und mehr von Signatory, The Single Malts of Scotland und Smögen

Eine breite Pallette von Neuerscheinungen können wir Ihnen wie fast jeden Dienstag von Kirsch Import vorstellen – man schickt dort ein Dutzend neue Abfüllungen in den Kampf um Ihre Gunst. Und nachdem das Angebot sehr breit aufgestellt ist, wird es wohl für jeden Whiksyfreund mindestens ein Objekt der Begierde geben:

Sherry Butts & ein Bourbon Barrel: Fassstarke Single Casks von Signatory Vintage und mehr

Starke Fässer, fassstark abgefüllt – die Signatory Vintage Cask Strength Collection in der Zusammenfassung. Die Reihe für anspruchsvolle Genießer wächst in dieser Woche um vier kräftige Single Casks. Neben dem voluminösen, dunklen Highlander Blair Athol 2008/2021 zählen dazu drei Islay Single Malts. Dem torfigen Caol Ila 2010/2021 war eine volle Dekade im Refill Sherry Butt gegönnt – den ebenfalls 10 Jahre alten Bunnahabhain 2010/2021 perfektionierte ein 5-monatiges Finish im andalusischen Fass. Highlight: der 28 Jahre gereifte Unnamed Islay 1992/2021, den wir exklusiv für Deutschland gesichert haben.

Blair Athol 2008/2021

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 24/04/2008

Abgef. 27/04/2021

Fasstyp: Refill Hogsheads, Fresh Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 9

686 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Caol Ila 2010/2021

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 22/09/2010

Abgef. 27/08/2021

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 316660

664 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2010/2021

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 19/10/2010

Abgef. 30/08/2021

Fasstyp: Refill Hogsheads, Fresh Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 2

694 Flaschen

64,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert





Unnamed Islay 1992/2021

Cask Strength Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import

28 Jahre

Dest. 19/11/1992

Abgef. 27/04/2021

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr. (Vatting Cask): 6779

262 Flaschen

52,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Außerdem dabei sind Neuauflagen beliebter Abfüllungen aus der Signatory Un-Chillfiltered Collection. Trotz vergleichsweise geringer Trinkstärke von 46% vol. werden die Whiskys der Reihe nicht kühlfiltriert. Das Resultat: Sie behalten ihr volles Aroma, ermöglichen vielfältigere Geschmackserlebnisse und heben sich auch optisch ab. Im Laufe der Zeit können sich die Abfüllungen auf natürliche Weise trüben. Vertreten ist die Speyside mit dem „Mystery Malt“ Unnamed Speyside 2007/2021 sowie Islay von der stark torfigen Seite mit Bunnahabhain Staoisha 2013/2021.



Last but not least: Mit dem strahlenden Royal Brackla 2009/2021 aus dem Nordosten von Inverness ergänzt Signatory Vintage die Reihe der mit 43% vol. abgefüllten Single Malt Scotch Whiskys.

Unnamed Speyside 2007/2021

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 05/03/2007

Abgef. 06/08/2021

Fasstyp: Refill Butts

Fassnr. DRU17/A190 #5

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Bunnahabhain Staoisha 2013/2021 – Heavily Peated

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 11/09/2013

Abgef. 04/08/2021

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

Fassnr. 900095 & 900105

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2009/2021

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 16/06/2009

Abgef. 02/08/2021

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

Fassnr. 307016 & 307017

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ausgewählte Fässer im Paket: Neue Reserve Casks von The Single Malts of Scotland

The Single Malts of Scotland aus dem Hause Elixir Distillers steht Synonym für konstant herausragende Abfüllungen aus allen schottischen Whiskyregionen. Der Range an Einzelfassabfüllungen steht die Reserve-Casks-Reihe zur Seite. Deren Whiskys werden aus jeweils mindestens zwei und bis zu sechs Fässern vermählt und erscheinen in kleinen Batches, den sogenannten „Parcels“. Verkostet und ausgewählt werden die Fässer von Oliver Chilton, Master Blender der Elixir Distillers. Informationen wie diese oder die Höhe des Angels’ Shares finden anspruchsvolle Genießer auf den Etiketten.



Für Parcel No. 7 schnürte Chilton u.a. ein Paket aus vier Fässern der Islay-Brennerei Caol Ila, die für Caol Ila 2011/2021 10 Jahre lang bei einem Verdunstungsgrad von 13,3% reiften. Noch ein paar Jahre länger waren den Single Malts A Highland Distillery 2008/2021 und A Lowland Distillery 2007/2021 gegönnt, über deren genaue Herkunft Whiskyfans nach Verkostung rätseln dürfen. Aus einer verhältnismäßig jungen schottischen Brennerei stammt der Speyside Single Malt Mannochmore 2008/2021, der nach 13 Jahren in 6 Fässern ganze 31,9% an die Engel abgeben musste.

Caol Ila 2011/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 4

Angels‘ Share: 13,3%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Highland Distillery 2008/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 3

Angels‘ Share: 8,2%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Lowland Distillery 2007/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

Lowland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 3

Angels‘ Share: 5,5%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Mannochmore 2008/2021

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2021

Anzahl der Fässer: 6

Angels‘ Share: 31,9%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wir Smögen schwedische Eiche: Neues aus Bullerbü-Land

Pär Caldenby ist ein Macher. Und so hörte der Schwede vor gut 12 Jahren mit dem Träumen auf und baute sich seinen wahrgewordenen Traum: eine eigene Craft-Brennerei. Die winzige Smögen Whisky AB produziert gefeierte, rauchige Swedish Single Malts. Jetzt ergänzen seine Kinghaven Single Cask Rums das Portfolio.



Für Smögen Whiskys gilt generell: Es sind kraftvolle, charakterstarke Tropfen mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße. Die neueste Abfüllung stellt keine Ausnahme dar. Smögen 8 y.o. – Swedish Puncheons reifte in den großen 350-Liter-Fässern. Das Besondere: Sie wurden aus neuer schwedischer Eiche gefertigt und mittelstark ausgebrannt. Holzart und Fassgröße ergeben einen ausgewogenen Whisky mit herrlichen Noten von Malz sowie Muskatnuss, Ingwer und natürlich viel Torf, die sich bei 56% vol. Cask Strength voll entfalten können.

Smögen 8 y.o. – Swedish Puncheons

Swedish Single Malt Whisky

8 Jahre

Dest. Januar 2013

Abgef. August 2021

Fasstyp: Puncheons

2.478 Flaschen

56% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt