Serge verkostet: Zehn Iren

In der Verkostung von heute widmet sich Serge Valentin der Wiege des Whiskys, Irland. Insgesamt zehn irischen Whiskeys und Whiskys (die Destillerie Waterford von Mark Reynier benutzt die schottische Schreibweise) hat er heute im Glas, und es gibt dabei gemischte Resultate mit Wertungen zwischen 78 und 92 Punkten, wobei die höchsten Wertungen nach Nordirland gehen, an Bushmills.

Hier die tabellarische Übersicht der Verkostung, die sich wie ein kleines who is who der irischen Brennereien liest:

Abfüllung Punkte

Lost Irish Whiskey (40%, OB, Irish blend, +/-2022) 78 West Cork ‚Maritime Release‘ (43%, OB, Irish single malt, virgin oak cask, +/-2023) 79 Fercullen (46%, OB, Irish single malt, +/-2023) 82 Waterford ‚Argot‘ (47%, OB, Irish single malt, 2023) 87 Teeling ‚Pineapple Rum Cask‘ (49.2%, OB, Irish blend, 2023) 83 Ireland 22 yo 2001/2023 (54.4%, The Nectar of The Daily Drams, Irish single malt, peated) 89 Shortcross 2017/2023 (55.1%, Berry Bros. & Rudd, The Pioneers, Single pot still Irish whiskey, barrel, cask #48) 86 Dingle ‚6th Small Batch Release‘ (46.5%, OB, Irish single malt, Tawny Port cask, 14,500 bottles, 2021) 85 Bushmills 1985 ‚Sherry Cask‘ (56.5%, OB, for La Maison du Whisky, Irish single malt, cask #15183, +/-2008) 91 Bushmills 1986 ‚Bourbon Cask‘ (56.5%, OB, for La Maison du Whisky, Irish single malt, cask #3422, +/-2008) 92

Landschaft nahe Dublin