Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie Single Cask und Tomintoul mit fruchtigen Fass-Finishes

Abfüllugen zweier Speyside-Brennerein bilden heute die Neuheiten bei Kirsch Import. Von The GlenAllachie wird eine Einzelfass-Abfüülung, Selected by Billy Walker for Germany, den deutschen Markt erreichen. Und aus der Brennerei Tomintoul kommen drei Bottlings mit fruchtigen Fass-Finishes.

Hier alle Details:

Aus der Hand der Branchen-Ikone: The GlenAllachie Single Cask für den deutschen Markt

Sie sind maximal individuell und zeigen doch die gesamte Bandbreite einer einzelnen Brennerei: Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes und wissen selbst gestandene Fans einer Destillerie immer wieder zu überraschen. Dank eines rund 50.000 Fässer starken Portfolios, cleveren Fassmanagements und dem Talent eines Billy Walker gelingt The GlenAllachie dieses Kunststück regelmäßig. Zur Freude anspruchsvoller Genießer wächst die Raritäten-Range nun um den exklusiven The GlenAllachie 2011/2023 – PX Puncheon.





Das Single Cask für den deutschen Markt ist eine begrenzt verfügbare Kostbarkeit und wird entsprechend edel verpackt: Außen ist die Geschenkbox mit Gold geprägt, innen mit weichem Samt ausgelegt. Der auf 688 Flaschen limitierte Speyside Single Malt reifte seit Dezember 2011 im süßen, dunkelfruchtigen würzigen Pedro Ximénez Sherry Puncheon. Bei fassstarken 62,1% vol. vermählt er komplexe Noten von Ahornsirup, gebackenen Pflaumen, Zimt und Johannisbeermarmelade mit für The GlenAllachie typischen Noten von Mokka und Heidehonig.

The GlenAllachie 2011/2023 – PX Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

12 Jahre

Dest. 19/12/2011

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheon

Fassnr. 801088

688 Flaschen

62,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Fruchtige Fass-Finishes: Tomintoul aus Sherry, Cognac & Madeira Casks

Er gilt als einer der sanftesten Whiskys der Speyside: Tomintoul ist gleichermaßen bei Einsteigern wie auch als entspannter Feierabend-Dram beliebt. Der Single Malt aus dem malerischen Cairngorms Nationalpark entsteht seit Brennereigründung im Jahr 1964 nach traditionellen Methoden. Seit über 20 Jahren führt dabei Robert Fleming Regie über Tomintouls vier hohe, rücklaufstarke Pot Stills. Als Master Distiller hat der Brenner in vierter Generation den ausgesprochen weichen, malzig-floralen Tomintoul-Charakter maßgeblich geprägt – und zugängliche „gentle drams“ erschaffen, die preisgekrönt und preiswert zugleich sind.

Die Sanftheit seiner Whiskys zu unterstreichen, gelingt ihm mit fruchtigen Fass-Finishes. Für die limitierte 2011 Edition des Tomintoul 12 y.o. kamen Oloroso Sherry Casks zum Einsatz. Initial reifte der buttrige, liebliche Single Malt in Bourbonfässern. Das gilt auch für den Tomintoul 14 y.o., den man für köstliche Noten wie Mandelpudding, Ingwerkekse und Schokolade anschließend in Cognac Casks ausbaute.



Likörweinfässer der Insel Madeira krönten die Reifung des Tomintoul 15 y.o. Der Effekt? Saftige Schichten von Schokorosinen, Pflaumenkompott, kandierten Fruchtschalen und Tiramisu.

Tomintoul 12 y.o. – Oloroso Sherry Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Limited 2011 Edition

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Oloroso Sherry Casks (Finish)

14.400 Flaschen (insgesamt)

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Tomintoul 14 y.o. – Cognac Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Limited 2009 Edition

14 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Cognac Casks (Finish)

8.082 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tomintoul 15 y.o. – Madeira Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Limited 2008 Edition

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Madeira Wine Casks (Finish)

6.654 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt