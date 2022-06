Neu bei irish-whiskeys.de: Shortcross Rye & Malt Whiskey

Einen interessanten Whiskey aus Nordirland bringt irish-whiskeys.de nach Deutschland: Der Shortcross Rye & Malt Whiskey ist der erste in größerer Auflage erscheinende Whiskey der Region, der seit der Schließung von Old Comber und der Colleraine Distillery nicht von Bushmills stammt und mit seiner Kombination von Malt Whiskey und Rye Whiskey auch ein besonderes Geschmackserlebnis bietet.

Mehr dazu und eine Bestellmöglichkeit finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Neu: Shortcross Rye & Malt Whiskey

Im Jahr 2012 eröffneten das Ehepaar Fiona Boyd-Armstrong und David Armstrong die Rademon Estate Distillery in der Nähe von Belfast. Gebaut ist die Destillerie auf dem historischen Familienanweisen von Fiona Boyd- Armstrong in Downpatrick im Co. Down. Vom ersten Tag an war diese Destillerie mehr als nur eine weitere Whiskeybrennerei. Sie ist der Ausdruck der Leidenschaft von Fiona und Andrew. Von Anfang an wollten sie unter dem Namen SHORTCROSS einen der besten Whiskeys und Gins kreieren und dies ist ihnen gelungen.

Im Sommer 2015 wurden die ersten Fässer mit Whiskey befüllt. Jedes Batch wurde auf den kupfernen Pot Stills gebrannt. Shortcross Irish Whiskey ist zweifach gebrannt so dass der Spirit einen volleren Körper und Geschmack mit viel Frucht und Esternoten erhält. Im Dezember 2021 erschien ein Single Malt als Inaugural Release der Rademon Estate Distillery. Dieser war in kleiner Auflage und nur limitiert erhältlich. Es war seit der Schließung von Old Comber und der Colleraine Distillery der erste Nordirische Whiskey der nicht aus Bushmills stammt.

Nun ist der erste Whiskey in größerer Auflage erhältlich und dafür hat sich Shortcross etwas ganz Besonderes überlegt. Dieser Shortcross Irish Whiskey ist ein Whiskey aus Rye und Malt, der in der Rademon Estate Distillery aus einem einzigartige Mash Bill aus 100 % irischem gemälztem Roggen und gemälzter Gerste gebrannt, gereift und abgefüllt wurde. Dieses besondere Destillat durfte in einer Kombination aus Virgin Chinkapin Holz und ex-Bourbon Fässern reifen. Der Whiskey ist nicht kühlfiltiert und nicht gefärbt.

Vol.: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Hersteller: Rademon Estate Distillery, Downpatrick, County Down, N. Ireland

Aroma: feine Würze, Orangenzesten, cremiger Karamelfudge

Geschmack: süßer Ingwer, frische Aprikose, grüner Apfel, dunkler Honig

Finish: cremig und samtig mit süßer Marmelade und Fudge

