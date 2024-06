BDF – Best Drinking Friends. Das sind Julia Nourney, Spirituosen-Spezialistin, Thorsten Frahling, Musiker, und Mareike Spitzer, Inhaberin von irish-whiskeys.de. Gemeinsam haben sie die BDF-Abfüllungen ins Leben gerufen, und deren bereits dritter Vertreter ist ab sofort erhältlich. Der 2018 destillierte Single Pot Still Whiskey aus Ex-Bourbonfässern reifte für volle zwei Jahre in einem Weißweinfass und kann im Webshop von irish-whiskeys.de bestellt werden.

Mehr zum Best Drinking Friends Release No. 3 erfahren Sie nachfolgend:

Best Drinking Friends Release No. 3: Irish Single Pot Still mit langem Weißweinfinish

In den Best Drinking Friends Julia Nourney, Thorsten Frahling und Mareike Spitzer ballen sich Jahrzehnte an Kompetenz und Erfahrung in Sachen Irish Whiskey. Hierfür ist ihr neuestes Best Drinking Friends Release No. 3 ein ausgezeichneter Beleg. Denn das vom Dreigestirn zusammen auswählte Fass versprüht eine aromatische Wucht. Dabei reifte ein im Jahr 2018 destillierter Single Pot Still Whiskey aus Ex-Bourbonfässern für volle zwei Jahre in einem Weißweinfass nach. Das Single Cask füllten die BDF wie üblich in Fassstärke ab.

Mareike Spitzer kommentiert:

“In der Nase kommen Orangenaromen, Mandel und Minze deutlich zum Vorschein. Der Geschmack trägt sich mit intensive Holznoten, gemischt mit Aprikose und würzigem Pot-Still-Flair. Zudem hallen die Noten im Abgang wohltuend lange nach. Nach zwei Single Malt-Einzelfässern ist dies der erste Single Pot Still der BDF und ich bin von ihm begeistert.”

BDF Single Cask Whiskey No. 3

Pot Still Whiskey

Aromen wie Zwetschge, Würze und etwas Vanille in der Nase als auch intensive Holznoten, gemischt mit Aprikose und würzigem Pot-Still-Flair im Geschmack. Zudem hallen die Noten im Abgang wohltuend lange nach.

UVP – 74,90 €

Tastingnotes von Julia Nourney

Aroma: erstaunlich malzig, die getreidige Note zeigt sich erst auf den zweiten Blick, verhaltene Frucht wie Zwetschge und Kirsche, leichte Zestennoten, warme Würznoten mit etwas Vanille, sehr dezent herbal und floral, insgesamt ein sauberer und geradliniger Nasenschmeichler

Geschmack: jetzt zeigt sich mehr Pot Still Charakter, die Malznoten überwiegen aber immer noch mit ihrer Malzzucker-Aromatik, die Fruchtnoten zeigen sich wiederum im Hintergrund, sie wirken nicht mehr wie frische, sondern eher wie getrocknete Früchte, insbesondere Kiwi, Feigen und Aprikosen, pfeffrig-würzige Noten sorgen für eine große Komplexität.

Mit etwas Verdünnung verändert sich zwar nicht der generelle Tenor, die Trockenfruchtnoten treten aber deutlicher hervor

Nachklang: wird recht schnell trocken, bleibt aber sehr lange am Gaumen stehen, jetzt zeigen sich dunkle, ölige Schokoladennoten mit Mandeln und Walnüssen

Bemerkung: in der Nase erkennt man zunächst kaum die typischen Pot Still Whiskey Charaktere, diese zeigen sich erst am Gaumen mit mehr Deutlichkeit. Insgesamt ist der Whiskey sehr süffig und angenehm, dabei aber kein Leichtgewicht, denn er hat eine erstaunliche Intensität.

Die Best Drinking Friends: Know-how in Sachen Irish Whiskey

Mit ihrem Best Drinking Friends Release No. 3 unterstreichen die drei BDF ihren Anspruch, qualitativ hochwertige Irish Whiskeys exklusiv für das deutsche Genießerpublikum auszuwählen. Dabei beweisen die drei Freunde nun zum dritten Mal ihr gutes Näschen und Verständnis für gute Fässer. Dies ist kein Zufall. Julia Nourney blickt auf eine lange Karriere als Spirituosenexpertin zurück. Sie ist Mastermind hinter einer Vielzahl erfolgreicher Abfüllungen aus Brennereien weltweit. Dagegen besitzt Thorsten Frahling nicht nur die nötige Kompetenz aus zahllosen Tastings sondern ist als Musiker auch der künstlerisch-kreative Kopf der Gruppe. Schließlich blickt Irish-Whiskey-Expertin Mareike Spitzer auf über zehn Jahre Erfahrung mit Einzelfassabfüllungen zurück. Know-how, das die BDF in Leidenschaft und Freundschaft verbindet und die hiesigen Whiskeyfans mit ausgezeichneten Whiskeys versorgt.