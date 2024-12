Neu bei irish-whiskeys.de: Skellig Six18 Single Pot Still Port Cask Finish

Die Abfüllung der Six18 Steps Collection der Skellig Six18 Distillery aus dem Südwesten Irlands sind eigentlich ausschließlich in der Brennerei vor Ort erhältlich. Dank des Importeurs Irish-Whiskeys.de erreicht eine begrenzte Menge des neuen Skellig Six18 Single Pot Still Port Cask Finish den deutschen Markt und ist ab sofort bei Irish-Whiskeys.de erhältlich.

Die Infos dazu finden Sie untenstehend in der Presseaussendung, die wir von irish-whiskeys.de erhalten haben::

Limitierte Abfüllung von Skellig Six18: Neues Irish Single Pot Still Port Cask Finish

Seit über einem Jahr sind die Produkte der Skellig Six18 Distillery aus dem Südwesten Irlands auf dem deutschen Markt vertreten. Zusätzlich zu ihren beiden Standardabfüllungen ist nun ein neuer Single Pot Still mit Port Cask Finish erschienen. Der Single Cask Whiskey erschien vor Kurzem als Distillery Exclusive in Irland. Deshalb sind lediglich geringe Mengen jetzt auch für deutsche Whiskeygenießer verfügbar.

Skellig Six18 Single Pot Still Port Cask Finish

Das neue Skellig Six18 Single Pot Still Port Cask Finish ist eine Einzelfassabfüllung mit 58,7 Prozent Alkoholvolumen. Nach sechs Jahren Reifung in Ex-Bourbonfässern gab die Brennerei den Whiskey zum Finish in ein Portweinfass der Sorte Ruby. Während der Whiskey nicht in der Skellig Six18 Distillery destilliert wurde, fanden Reifung und Finish sowie die Abfüllung bereits im Atlantikklima an der Südwestküste der Grafschaft Kerry statt. 400 Flaschen sind nun in Irland und in Deutschland erhältlich.

Die Abfüllung ist Teil der Six18 Steps Collection, einer Serie limitierter Abfüllungen, die den Weg der junge Brennerei zum eigenen Whiskey begleiten sollen. Eigentlich ausschließlich in der Brennerei vor Ort erhältlich, können sich deutsche Whiskeyfans dank Importeur Irish-Whiskeys.de über eine begrenzte Menge des Skellig Six18 Single Pot Still Port Cask Finish freuen.

Irish Whiskeys von der Atlantikküste Kerrys

Die Skellig Six18 Distillery startete 2019 mit der Herstellung von Gin auf der eigenen Gin-Brennblase, beheimatet in Cahersiveen im Südwesten von Irland. Der Küstenort ist Heimat der Familie O’Connell, die dort neben ihrem Skellig Six18 Gin auch zugekauften Whiskey lagert, blendet und abfüllt. Hierbei sind bislang zwei Core Releases, ein Single Pot Still sowie ein Small Batch Blended Whiskey, erschienen. Die Produktion von eigenem Whiskey auf drei kupfernen Brennblasen ist für die nahe Zukunft avisiert. Seit einem Jahr vertreibt Importeur Irish-Whiskeys.de sowohl den Skellig Six18 Gin als auch die beiden Whiskeys an den deutschen Fach- und Onlinehandel.