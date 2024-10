Es gibt keine bessere Möglichkeit, mehr irische Whiskeydestillerien kennenzulernen und irische Whiskeys im Beisein der Inhaber und Master Distiller der Brennereien und Bonder zu verkosten als das auch in diesem Jahr wieder stattfindende Irish Whiskey Wochenende – mittlerweile eine Institution in der Tasting-Landschaft Deutschlands, veranstaltet durch Irish-Whiskeys.de.

An zwei Tagen, dem 23. und 24. November, werden hervorragende irische Brennereien und Bonder ihre Whiskeys vorstellen – begleitet von Live-Musik. Schon am 22. November gibt es wieder ein Pre-Opening, ebenfalls auf Youtube.

Samplesets für einzelne Destillerien oder gesamte Tage gibt es ab sofort auf der Webseite von Irish-Whiskeys.de zum Bestellen – wer und was Sie am Irish Whiskey Wochenende erwartet, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das Irish Whiskey Wochenende kehrt im November 2024 zurück

Das Irish Whiskey Wochenende 2024 wirft seine Schatten voraus. Am 23. und 24. November ist es soweit und der Geschmack Irlands kommt zu allen Whiskeygenießern nach hause. Dabei stehen die diesjährigen Teilnehmer nun fest und der Verkauf der Probensets hat begonnen. Den Zeitplan für das Onlinefestival veröffentlichte jetzt Organisator Irish-Whiskeys.de

Irish Whiskey Wochenende 2024: Masterclasses & Irish Music

Wie in jedem Jahr dreht sich auch in der fünften Ausgabe des Irish Whiskey Wochenendes alles um die Brennereien und Abfüller Irlands. Hierbei stellen die Anbieter selbst in einzelnen Online-Masterclasses besondere Whiskeys, exklusive Abfüllungen, Fassproben und New Makes vor. Zu jeder Session bieten die Organisatoren Samplesets mit vier Proben an, die ab sofort bestellbar sind. Dazu stellen sie jetzt den Fahrplan für das Wochenende am 23. und 24. November vor:

Samstag, 23.11.

14.30 Uhr: Begrüßung

15.00 Uhr: Kinsale Mead Company

16.00 Uhr: Skellig Six18 Distillery

17.00 Uhr: Ahascragh Distillery

18.15 Uhr: Powerscourt Distillery

19.15 Uhr: Single Casks

Sonntag, 24.11.

14.30 Uhr: Begrüßung

15.00 Uhr: Teeling Distillery

16.00 Uhr: The Liberator

17.00 Uhr: Shortcross Whiskey

18.15 Uhr: J.J. Corry Whiskey

19.15 Uhr: Blackwater Distillery

Probensets ab sofort bei Irish-Whiskeys.de erhältlich

Mareike Spitzer, Organisatorin des Onlinefestivals:

“Zu jeder einzelne Masterclass können Sets mit vier Proben á 5 cl erworben werden. Dabei erhält jeder Zugang zum gesamten Wochenende, kann somit bei allen Masterclasses zuschauen, Fragen stellen, Feedback geben und chatten. Am Ende stellen wir die Aufzeichnung des Wochenendes zur Verfügung gestellt. So kann jeder auch dabei sein, sollte es am Wochenende selbst zeitlich nicht passen.”

Damit geht das Irish Whiskey Wochenende in seine 5. Ausgabe. Zurückblickend ist es eine Erfolgsgeschichte.

“Nirgendwo können Whiskeygenießer in so kurzer Zeit, so viel über irischen Whiskey erfahren, direkt von den Anbietern selbst. Und das bequem von zuhause”,

so Mareike Spitzer. Die Probensets sind online bei Irish-Whiskeys.de erhältlich. Alle Infos zum Wochenende gibt es auf Irish-Whiskey-Wochenende.de.

Über Irish-Whiskeys.de:

Irish-Whiskeys.de entstand 2011 als Online-Shop für irischen Whiskey. Mittlerweile umfasst das Sortiment von Inhaberin Mareike Spitzer daneben weitere Spirituosen wie Irish Gin, Vodka und Poitín. Zudem importiert sie Whiskeys en gros und vertreibt sie an den gut sortierten Fachhandel. Hierbei sind insbesondere ihre eigenen, limitierten Abfüllungsreihen Black Rock und Fairy Cask sehr populär. Mareike ist auf Messen, Tastings und Web-Streams präsent und gilt als anerkannte Expertin über irischen Whiskey.