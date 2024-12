Zum füpnften Mal fand am letzten Wochenende das Online-Festival als „Irish Whiskey Wochenende 2024„, statt, veranstaltet von den Pionieren des irischen Whiskyeys in Deutschland, irish-whiskeys.de unter der Leitung von Mareike Spitzer.

Der Veranstalter berichtet in der Presseaussendung vom großen Erfolg der Veranstaltung – und küündigt an, dass das Irish Whiskey Wochenende 2025 bereits in Planung ist. Wir freuen uns darauf!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish Whiskey Wochenende 2024: Der Blick zurück auf das Festival

Bereis zum fünften Male fand am vergangenen Wochenende das Irish Whiskey Wochenende statt. Wie in den Vorjahren zog das Online-Event zahlreiche Zuschauer an, die den insgesamt zehn Masterclasses der irischen Anbieter interessiert folgten. Dabei konnten sie nicht nur Neues aus der Whiskeyszene der Grünen Insel hören, sondern auch wie immer live interagieren und natürlich mitverkosten. Veranstalterin Mareike Spitzer wertet die fünfte Auflage als neuen Erfolg.

Irish Whiskey Wochenende 2024: Brennereien, Bonder und Bottler live

Am Irish Whiskey Wochenende 2024 am 23. und 24. November nahmen neun Destillerien und Abfüller aus Irland teil. Zudem stellte Veranstalterin Mareike Spitzer in einer eigenen Präsentation ihre neuesten Einzelfassabfüllungen vor. Für diese insgesamt zehn Masterclasses konnten Teilnehmer im Vorfeld wieder Samplesets bestellen. Jeweils vier Proben beinhalteten die Sets. Auch ganze Tagessets standen im Angebot.

Eröffnet wurde das Wochenende bereits am Freitagabend. In einem Live-Stream stimmte sich Mareike Spitzer zusammen mit dem Irish Whiskey-Experten Neil Saad (Irish Whiskey News Deutschland) auf das bevorstehende Wochenende ein.

Jede Masterclass dauerte 45 Minuten. Hierin stellten Vertreter der Brennereien, Bonder und Bottler selbst ihre Betriebe und Whiskeys vor. Dabei standen erstmals nicht ausschließlich Whiskeys auf dem Programm.

Irish Whiskey Wochenende 2024: Zwei Tage geballtes Programm

Mit der Kinsale Mead Company eröffnete am Samstag ein Methersteller das Irish Whiskey Wochenende 2024. Die Metprodukte fanden überraschend viel Anklang bei den bereits zahlreich anwesenden Zuschauern. Mit der Skellig Six18 Distillery ging es dann mit deren Whiskeys weiter, gefolgt von der neuen Ahascragh Distillery, welche unter anderem ihren eigenen Rohbrand vorstellte. Die Powerscourt Distillery und die Single Cask Masterclass rundeten das Samstagprogramm ab.

Den Sonntag eröffnete die Teeling Distillery, gefolgt von Whiskey Bonder Sir Maurice O’Connell und seinen The Liberator Whiskeys. Mit den Shortcross Whiskeys aus der Rademon Estate Distillery und Whiskey Bonder J.J. Corry neigte sich der zweite Tag dem Abschluss entgegen. Schließlich bildete diesen die Blackwater Distillery.

Highlights und Sonderabfüllung aus dem Rum Cask

Das Irish Whiskey Wochenende 2024 bot wieder tiefe Einblicke in die Sortimente der Anbieter. Zudem ist das Onlinefestival jedes Jahr der ideale Ort, um außergewöhnliche Abfüllungen oder Rohbrände zu verkosten. Unter den Highlights des Wochenendes befand sich eine geplante Einzelfassabfüllung aus der Powerscourt Distillery, ein Distillery Exclusive aus der Skellig Six18 Distillery, ein Vorab-Sample der nächsten Bonder’s Edition von J.J. Corry, das neue The Liberator Germany Exclusive aus dem Cream Sherry Cask sowie New Make der Ahascragh Distillery und aus der Blackwater Distillery.

Traditionell veröffentlicht Irish-Whiskeys.de am Samstagabend neue Einzelfässer. In diesem Jahr präsentierte Mareike Spitzer ihr neues Black Rock 11, einen lightly peated Single Malt, sowie die Lady of Arms Axe Edition 1.0 aus dem Spätburgunderfass. Beide Whiskeys fanden beim Publikum große Resonanz. Dazu erschien wieder eine Sonderabfüllung zum Irish Whiskey Wochenende. In diesem Jahr ein Single Malt mit Rum Cask Finish.

Irish Whiskey Wochenende 2025

Mit dem Abschluss eines weiteren Festivalwochenende blickt Veranstalter Irish-Whiskeys.de bereits auf das neue Jahr. Pläne für das Irish Whiskey Wochenende 2025 sind bereits in der Schublade. Den Termin werden die Veranstalter auf ihren Social Media-Kanälen frühzeitig veröffentlichen.