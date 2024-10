Neu: SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight

Es ist nicht der erste Rye aus der SLYRS Destillerie, aber der erste, der vor allem auch für Bartender und zum Mixen konzipiert wurde: Mit dem neuen SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight wendet sich die deutsche Brennerei am Schliersee an ein Publikum, das kräftige Aromen liebt und den Rye auch als gute Basis für verschiedene Drinks verwendet. Man hat ihn mit kräftigen 48% vol. Alkoholstärke ausgestattet – damit zeigt er einen robusten Charakter und – wie man seitens der Brennerei betont – bleibt doch ein “echter SLYRS”.

Mehr über den SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight, der auf dem BCB in Berlin seine Premiere feiert, untenstehend:

Extra Portion Charakter: Der SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight

SLYRS präsentiert den Whisky für Bartender und Liebhaber kräftiger Whiskys auf dem Bar Convent Berlin

Schliersee, 07. Oktober 2024 – Mit dem SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight stellt die Destillerie passend zum Bar Convent Berlin eine neue Kreation vor. Die charaktervolle und doch feine Komposition richtet sich speziell an Bartender und Liebhaber kräftiger Whiskys. Mit einer Trinkstärke von 48% bietet der Bavarian RYE Whisky Forty Eight eine robuste Basis für Cocktails und bleibt dennoch die authentische Essenz des SLYRS Handwerks.

Geschäftsführer Hans Kemenater hat gemeinsam mit seinem jungen Destillateurs-Team aus viel Zeit in

die Komposition der neuen Variante des RYE investiert:

„Der SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight ist eine Hommage an die Künstler hinter den Tresen. Wir wollten einen Whisky schaffen, der nicht nur im Glas überzeugt, sondern auch die Kreativität der Bartender unterstützt, die unsere Whiskys zu Kunstwerken verwandeln.“

Der SLYRS Bavarian RYE Whisky Forty Eight schimmert in einem kräftig strahlenden Goldgelb mit kupfernen Nuancen. In der Nase dominieren fruchtige Aromen sowie eine kräftige Zimtnote mit einem Hauch von Vanille und geröstetem Eichenholz.

Das Roggenmalz verleiht einen vollmundigen Geschmack. In den süßlichen und zugleich würzigen Noten dominieren deutliche Aromen von Süßholz, Zimt, Piment und Vanille. Auffallend anders, frisch und anspruchsvoll, verspricht die neue Variation des beliebten SYLRS Bavarian RYE Whisky ein einmaliges Geschmackserlebnis. Im Nachklang lang und komplex, mit dezenter Trockenheit, hinterlässt er ein sehr kräftiges aber ausgewogenes Mundgefühl.

Verkostet werden kann der neueste Zuwachs im SLYRS Sortiment erstmals vom 14.-16.10.2024 auf dem Bar Convent Berlin, der größten Fachmesse für die Bar- und Getränkeindustrie, am SLYRS Stand in Halle 18, Stand 18C37.