irish-whiskeys.de bringt Clonakilty Irish Single Grain – Neues 14-jähriges Amontillado Cask Finish

Über irish-whiskeys.de kommt nun ein neuer Single Grain aus Irland auf den deutschen Markt: Der Clonakilty 14yo Single Grain ist der „Nachfolger“ der 13 Jahre alten Abfüllung mit Rum-Finish und hat ein Finish in Amontillado-Sherryfässern erhalten. Er kann ab sofort im gut sortierten Fachhandel und im Webshop des Importeurs erworben werden.

Hier die Infos, die wir dazu erhalten haben, inklusive der Tasting Notes:

Clonakilty Irish Single Grain: Neues 14-jähriges Amontillado Cask Finish

In ihrer Reihe von Whiskeys mit Altersangaben legt die Clonakilty Distillery mit etwas Besonderem nach. Neu erscheint jetzt in Deutschland der Clonakilty Single Grain 14 Jahre mit Amontillado Cask Finish. Ein Irish Whiskey-Leckerbissen von den wilden Klippen des malerischen County Cork.

Clonakilty 14 Jahre: Ein Single Grain mit Amontillado Cask Finish

Bereits in der Vergangenheit zeigte die Clonakilty Distillery, dass sie es versteht, aus vorzüglichen Single Grain Whiskeys durch außergewöhnliche Fassfinishes großartigen Abfüllungen zu komponieren. Ihr neuestes Release stellt hier keine Ausnahme dar. Der Clonakilty 14 Jahre Single Grain mit Amontillado Cask Finish lässt nach einer langen Reifung in Ex-Bourbonfässern würzig-süße Holztöne mit den subtilen Aromen des Grain Whiskeys spielen. Dazu fügt das abgestimmte Finish in Amontillado-Sherryfässern aus dem spanischen Montilla Noten von Butterscotch und Salzkaramell hinzu. Zudem passt der Alkoholgehalt von 48 Prozent ausgezeichnet in das Gesamtbild.

“Der Whiskey ist perfekt ausbalanciert. Dazu trägt auch das Finish aus angenehmen Röstaromen und Nüssen bei.” Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de

Vol.%: 48 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Holzwürze, Karamel, leichte Fruchtnoten, Nussnoten

Geschmack: Salzkaramel, Butterscotch, Walnuss, Zimt, etwas Süße

Nachklang: langanhaltend mit nussigen Noten



UVP: 79,90 €

Die Clonakilty Whiskeys: Qualität aus Irlands Süden

Mit Abfüllungen mit Altersangaben erfreut die Clonakilty Distillery regelmäßig die Whiskeygenießer in Deutschland. Während diese Veröffentlichungen der jungen Brennerei aus zugekauften Whiskeys kunstvoll kreiert werden, ist ihr Flagschiff der Clonakilty Single Pot Still. Vollständig selbst destilliert, vor Ort gereift und abgefüllt, ist dieser das Herz der Cloankilty Whiskeys. Daneben stellt die Gally Head Series eine Core Range unterschiedlicher Abfüllungen mit verschiedenen Fasskombinationen dar. Die Produkte der Clonakilty Distillery sind bei Irish-Whiskeys.de und deutschlandweit im Facheinzelhandel erhältlich.

Über Irish-Whiskeys.de:

Irish-Whiskeys.de entstand 2011 als Online-Shop für irischen Whiskey. Mittlerweile umfasst das Sortiment von Inhaberin Mareike Spitzer daneben weitere Spirituosen wie Irish Gin, Vodka und Poitín. Zudem importiert sie Whiskeys en gros und vertreibt sie an den gut sortierten Fachhandel. Hierbei sind insbesondere ihre eigenen, limitierten Abfüllungsreihen Black Rock und Fairy Cask sehr populär. Mareike ist auf Messen, Tastings und Web-Streams präsent und gilt als anerkannte Expertin über irischen Whiskey.