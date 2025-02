Britsche Weizen-Landwirte für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Mehr als 120 britische Vertragsbauern erhielten in einem Farm Sustainability Assessment (FSA) die Auszeichnung Gold. Mit ihrem Weizen beliefern sie die Mälzerei Simpsons Malt, die wiederum diesen dann für Chivas Brothers weiterverarbeitet. Der Scotch-Ableger von Pernod Ricard setzt den gemälzten Weizen für seinen Whisky in der in Glasgow ansässigen Strathclyde Distillery ein. Der hier destillierte Spirit reift anschließend zu Grain Whisky. Dieser wird dann in den Blended Scotch Chivas Regal, Royal Salute und Ballantine’s verwendet.

Für die FSA-Gold-Auszeichnung wurde die Produktion des Weizens einer intensiven Prüfung unterzogen. Geprüft und bewertet wurden von Boden- und Nährstoffmanagement bis hin zu Pflanzenschutz, Biodiversität, Auswirkungen auf die Gemeinschaft und das Wohlergehen der Mitarbeiter.

Ronald Daalmans, sustainability director bei Chivas Brothers, sagte hierzu:

“Wheat is a critical ingredient in the creation of blended whisky and Chivas Brothers Strathclyde Growers Group supplies us with approximately 80,000 tonnes annually, so to know the farmers are meeting the highest standards of environmental and social sustainability is incredibly important to us realising our vision.”