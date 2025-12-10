Sandy Hyslop hört als Chivas Brothers Master Blender auf

Eine Ära geht zu Ende: Mit 31. Dezember 2025 wird Sandy Hyslop, Master Blender bei Chivas Brothers, die Staffel an Kevin Balmforth, der bereits seit 25 Jahren im Blending Team arbeitet, übergeben, und fortan den Titel „Master Blender emeritus“ für das gesamte Scotch Business von Pernod Ricard tragen. Dabei hat er für die nächsten zwei Jahre einen Konsulentenvertrag, bei dem Pernod Ricard bei Bedarf auf seine Expertise zurückgreifen kann.

Zudem wird Sandy Hylop in seiner neuen Rolle auch ein globaler Repräsentant der Marken von Chivas Brothers sein – eine Tätigkeit, die er immer schon ausüben wollte:

“That’s something I always want to do, but I’m also looking forward to dealing with some of our high-net-worth, high-end customers as well – to get a bit of one-on-one time with them, see what they’re looking for and get the opportunity to show them how amazing our high-aged inventory is. The options there are an untapped goldmine.” Sandy Hylop

In einem ausführlichen Artikel auf The Spirits Business erzählt Sandy Hyslop von seiner Tätigkeit und den Änderungen, die sich im Whiskybusiness seit seinem Einstieg vor 42 Jahren ergeben haben. Besonders auffällig für ihn der innovative Charakter, der momentan herrscht:

When I first started, you were lucky if you did one new product development a year, whereas I think I have 38 live at the moment across all the brands. Innovation, different expressions, cask finishes, it’s just a massive thing these days. People’s thirst for knowledge about Scotch whisky and to try different flavours is just endless.”

Interessant auch, dass Hyslop die zunehmende Automation in den Brennereien als Segen für einen Master Blender sieht – er erhält wesentlich konsistenteren und damit leichter zu handhabenden Spirit als noch vor 30 Jahren. Und auch die Qualität der Fässer sei in dieser Zeit durch die Bank besser geworden.

Den gesamten Artikel auf The Spirits Business finden Sie hier – eine interessante Lektüre für einen Blick hinter die Kulissen…

(Bilder im Artikel: Royal Salute)