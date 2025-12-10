Harrison Ford präsentiert Weihnachts-Spot für Glenmorangie

Zwar ist es noch etwas hin bis zum Fest, aber für Glückwünsche ist es nie zu früh: Mit einem augenzwinkernden Video wünscht Harrison Ford im Namen von Glenmorangie „Frohe Weihnachten“ in einem 30 Sekunden Spot, der sich nahtlos an die Kampagne anschließt, die die Highland-Brennerei im Sommer mit dem Schauspieler gestaltet hat. Der eigene Whisky von Harrison Ford, den wir in der TTB-Datenbank gefunden haben, und der wohl ebenfalls Bestandteil der Kampagne sein wird, lässt aber noch auf sich warten…

Den neuen Spot können Sie auf Youtube und hier bei uns sehen: