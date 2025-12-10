Mittwoch, 10. Dezember 2025, 22:47:57
Harrison Ford präsentiert Weihnachts-Spot für Glenmorangie

Ein origineller Weihnachtsspot in der Kampagne, die die Destillerie im Sommer mit Harrison Ford gestartet hat...

Zwar ist es noch etwas hin bis zum Fest, aber für Glückwünsche ist es nie zu früh: Mit einem augenzwinkernden Video wünscht Harrison Ford im Namen von Glenmorangie „Frohe Weihnachten“ in einem 30 Sekunden Spot, der sich nahtlos an die Kampagne anschließt, die die Highland-Brennerei im Sommer mit dem Schauspieler gestaltet hat. Der eigene Whisky von Harrison Ford, den wir in der TTB-Datenbank gefunden haben, und der wohl ebenfalls Bestandteil der Kampagne sein wird, lässt aber noch auf sich warten…

Den neuen Spot können Sie auf Youtube und hier bei uns sehen:

