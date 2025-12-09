Neu bei Kirsch Import: Best Dram und Symington’s Choice

Neun Einzelfass-Abfüllungen, ausgesucht von Michel Reick für Best Dram sowie von Andrew Symington für seine Reihe Symington’s Choice bei Signatory Vintage, das sind am heutigen Dienstag die Neuheiten bei Kirsch Import.

Hier alle Details zu den Bottlings:

Best Dram statt Wham:

Fünf Single Casks für die festliche Saison

Fassstark, unverfälscht und einmalig: Mit fünf neuen Best Dram Single Casks demonstriert Michel Reick einmal mehr das aromatische Spektrum von Butts, Barriques und Barrels – pünktlich zum Höhepunkt der Weihnachtseinkäufe.

Der Benriach 2013/2025 kombiniert Single Malt aus der einst von Branchen-VIP Billy Walker geleiteten Speyside-Brennerei mit einem Sherryfass, vorbelegt mit Amontillado. Die komplexe, trockene Sorte hinterließ Spuren von Nüssen, getrockneten Beeren und – spannend im ungetorften Whisky – zartem Rauch.



Whisky von Aberlour harmoniert hervorragend mit Sherryholz. Bestes Beispiel: Der Aberlour 2012/2025 bringt nach 13 Jahren im PX Sherry Hogshead schwere, weiche Noten von Trauben, Rosinen und Schokostreuseln ins Glas. Süßer die Gläser nie klingen?



Frisch, leicht und fruchtig: Der Benrinnes 2009/2025 zeigt den fleischigen Speyside-Malt von einer überraschend anderen Seite. Dafür verantwortlich: 16 Jahre im Ruby Port Barrique. Im Williamson 2015/2025 vereint sich phenolisch-rauchiger Islay Single Malt mit rarem Palo Cortado Sherry. Ein einzelnes Butt ergänzt typische Noten des Südküstenwhiskys um Paranuss, dunkle Süße und einen Hauch Orangeat.



Bei Glen Moray experimentierte man schon früh mit dem Einfluss von (Likör-)Weinfässern. Als einer der selten unabhängigen abgefüllten Whiskys der Brennerei, reifte der Glen Moray 2007/2025 dagegen im Bourbon Barrel. Das Ergebnis nach 17 Jahren: ein süßes Obstkompott aus Äpfeln und Birnen mit Streuseln, Marzipan und zarten Tanninen.

Benriach 2013/2025 – Amontillado Sherry Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 07/11/2013

Abgef.: 01/09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Fassnr.: 136

318 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aberlour 2012/2025 – PX Sherry Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest.: 20/09/2012

Abgef.: 23/09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 800611

301 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benrinnes 2009/2025 – Ruby Port Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 11/02/2009

Abgef.: 01/09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr.: 301387

292 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Williamson 2015/2025 – Palo Cortado Sherry Butt – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 31/03/2015

Abgef.: 01/09/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Butt

Fassnr.: 132

677 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Moray 2007/2025 – Bourbon Barrel

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 13/11/2007

Abgef.: 01/09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 5308

154 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Von Clynelish bis Laphroaig:

Schottische Schätze aus Andrew Symingtons Hand

Für die nach ihm benannte Raritätenserie trifft Andrew Symington, Signatory-Gründer und Branchenlegende, persönlich eine Auswahl aus seinem Holzschatz. Symington’s Choice versammelt einige der seltensten, mit hoher Kunstfertigkeit gereiften Fässer aus dem weit über 10.000 Stück fassenden Bestand.



Im Hogshead gelagert, ist der Fettercairn 1995/2025 ein eleganter Highlander, der tropische Fruchtnoten und Vanille mit der für reife Fettercairns typischen öligen, wachsigen Tiefe balanciert.



Süße und Würze ohne Überlagerung: Ein Second Fill PX Sherry Hogshead verleiht dem 30 Jahre alten Benrinnes 1995/2025 genau die richtige Menge dunkler Frucht, während der Benrinnes-Kern mit Nuss, Malz und Schokolade bestehen bleibt.



Der Clynelish 1995/2025 aus einem Refill Sherry Butt erfüllt alles, was man sich von einem 1990er Jahrgang wünschen kann. Der Highlander ist ölig, komplex und perfekt ausgeglichen zwischen Zitrusfrüchten, Honig, mineralischen Tönen und warmer Würze.



Nach einem Vierteljahrhundert im Oloroso Sherry Butt serviert der Laphroaig 2000/2025 einen intensiven Mix aus Islay-Rauch und Sherrytiefe: kräftig torfig, medizinisch, schokoladig, dunkelfruchtig und ledrig.

Fettercairn 1995/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

29 Jahre

Dest.: 25/10/1995

Abgef.: 09/10/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 2824

211 Flaschen (insgesamt)

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 06/06/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 102

341 Flaschen (insgesamt)

49,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 1995/2025

Signatory Vintage Highlands Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 26/09/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 8681

504 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig 2000/2025 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

25 Jahre

Dest.: 18/09/2000

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 4078

521 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert