Neu bei Kirsch Import: Best Dram und Symington’s Choice

Neun Einzelfass-Abfüllungen, ausgesucht von Michel Reick für Best Dram sowie von Andrew Symington für seine Reihe Symington’s Choice bei Signatory Vintage, das sind am heutigen Dienstag die Neuheiten bei Kirsch Import.
Hier alle Details zu den Bottlings:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Best Dram statt Wham:
Fünf Single Casks für die festliche Saison
Fassstark, unverfälscht und einmalig: Mit fünf neuen Best Dram Single Casks demonstriert Michel Reick einmal mehr das aromatische Spektrum von Butts, Barriques und Barrels – pünktlich zum Höhepunkt der Weihnachtseinkäufe.
Der Benriach 2013/2025 kombiniert Single Malt aus der einst von Branchen-VIP Billy Walker geleiteten Speyside-Brennerei mit einem Sherryfass, vorbelegt mit Amontillado. Die komplexe, trockene Sorte hinterließ Spuren von Nüssen, getrockneten Beeren und – spannend im ungetorften Whisky – zartem Rauch.
Whisky von Aberlour harmoniert hervorragend mit Sherryholz. Bestes Beispiel: Der Aberlour 2012/2025 bringt nach 13 Jahren im PX Sherry Hogshead schwere, weiche Noten von Trauben, Rosinen und Schokostreuseln ins Glas. Süßer die Gläser nie klingen?
Frisch, leicht und fruchtig: Der Benrinnes 2009/2025 zeigt den fleischigen Speyside-Malt von einer überraschend anderen Seite. Dafür verantwortlich: 16 Jahre im Ruby Port Barrique. Im Williamson 2015/2025 vereint sich phenolisch-rauchiger Islay Single Malt mit rarem Palo Cortado Sherry. Ein einzelnes Butt ergänzt typische Noten des Südküstenwhiskys um Paranuss, dunkle Süße und einen Hauch Orangeat.
Bei Glen Moray experimentierte man schon früh mit dem Einfluss von (Likör-)Weinfässern. Als einer der selten unabhängigen abgefüllten Whiskys der Brennerei, reifte der Glen Moray 2007/2025 dagegen im Bourbon Barrel. Das Ergebnis nach 17 Jahren: ein süßes Obstkompott aus Äpfeln und Birnen mit Streuseln, Marzipan und zarten Tanninen.
Benriach 2013/2025 – Amontillado Sherry Hogshead
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 07/11/2013
Abgef.: 01/09/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead
Fassnr.: 136
318 Flaschen
55,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Aberlour 2012/2025 – PX Sherry Hogshead
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
13 Jahre
Dest.: 20/09/2012
Abgef.: 23/09/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead
Fassnr.: 800611
301 Flaschen
55,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Benrinnes 2009/2025 – Ruby Port Barrique
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
16 Jahre
Dest.: 11/02/2009
Abgef.: 01/09/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique
Fassnr.: 301387
292 Flaschen
54,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Williamson 2015/2025 – Palo Cortado Sherry Butt – Peated
Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 31/03/2015
Abgef.: 01/09/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Butt
Fassnr.: 132
677 Flaschen
58,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glen Moray 2007/2025 – Bourbon Barrel
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
17 Jahre
Dest.: 13/11/2007
Abgef.: 01/09/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 5308
154 Flaschen
56,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Von Clynelish bis Laphroaig:
Schottische Schätze aus Andrew Symingtons Hand
Für die nach ihm benannte Raritätenserie trifft Andrew Symington, Signatory-Gründer und Branchenlegende, persönlich eine Auswahl aus seinem Holzschatz. Symington’s Choice versammelt einige der seltensten, mit hoher Kunstfertigkeit gereiften Fässer aus dem weit über 10.000 Stück fassenden Bestand.
Im Hogshead gelagert, ist der Fettercairn 1995/2025 ein eleganter Highlander, der tropische Fruchtnoten und Vanille mit der für reife Fettercairns typischen öligen, wachsigen Tiefe balanciert.
Süße und Würze ohne Überlagerung: Ein Second Fill PX Sherry Hogshead verleiht dem 30 Jahre alten Benrinnes 1995/2025 genau die richtige Menge dunkler Frucht, während der Benrinnes-Kern mit Nuss, Malz und Schokolade bestehen bleibt.
Der Clynelish 1995/2025 aus einem Refill Sherry Butt erfüllt alles, was man sich von einem 1990er Jahrgang wünschen kann. Der Highlander ist ölig, komplex und perfekt ausgeglichen zwischen Zitrusfrüchten, Honig, mineralischen Tönen und warmer Würze.
Nach einem Vierteljahrhundert im Oloroso Sherry Butt serviert der Laphroaig 2000/2025 einen intensiven Mix aus Islay-Rauch und Sherrytiefe: kräftig torfig, medizinisch, schokoladig, dunkelfruchtig und ledrig.
Fettercairn 1995/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
29 Jahre
Dest.: 25/10/1995
Abgef.: 09/10/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Hogshead
Fassnr.: 2824
211 Flaschen (insgesamt)
59,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Benrinnes 1995/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
30 Jahre
Dest.: 06/06/1995
Abgef.: 10/10/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Second Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)
Fassnr.: 102
341 Flaschen (insgesamt)
49,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Clynelish 1995/2025
Signatory Vintage Highlands Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
30 Jahre
Dest.: 26/09/1995
Abgef.: 10/10/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Sherry Butt
Fassnr.: 8681
504 Flaschen (insgesamt)
54,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Laphroaig 2000/2025 – Peated
Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky
Symington’s Choice
25 Jahre
Dest.: 18/09/2000
Abgef.: 10/10/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Oloroso Sherry Butt
Fassnr.: 4078
521 Flaschen (insgesamt)
54,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert