TTB-Neuheit: Glenmorangie Harrison Ford

Seit Beginn des Jahres ist der Schauspieler Harrison Ford das neue Gesicht des Glenmorangie Single Malt Whiskys. So trat er in der neuen globalen Kampagne „Once Upon a Time in Scotland“ auf (wir berichteten), und präsentierte Glenmorangie als offiziellen Whisky der Formel 1® (unseren Bericht finden Sie hier). Nun erhält Harrison Ford, wie ein neuer Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank vermuten lässt, auch seine eigene Abfüllung. Denn hier tauchten die Etiketten des Glenmorangie Harrison Ford auf. Der Highland Single Malt Whisky erscheint ohne Altersangabe, ist als Limited Edition beschrieben, und kommt mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. in die Flaschen. Mehr Details verraten die Label nicht:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.