The Dalmore kündigt Distillery Select Series 2025 an

Die Reihe The Dalmore Distillery Select Series, die erstmals 2024 erschien (wir berichteten), findet in diesem Jahr ihre Fortsetzung. Auch The Dalmore Distillery Select Series 2025 besteht wieder aus drei Abfüllungen:

The Dalmore Cabernet Sauvignon Cask Finish 2012 hat ein Alter von 13 Jahren und lagerte zunächst in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Anschließend reifte der Whisky zwei Jahre in Cabernet Sauvignon-Barriques. Laut Dalmore weist der Whisky Noten von warmen Zitrusfrüchten, Toffee, Pfirsich, Balsamico und Gewürzen auf. Abgefüllt mit 51,3 % Vol., erscheint das Bottling mit einer UVP von £350 (das wären in etwa 405 €).

The Dalmore Loire Valley Wine Cask Finish 2007 (46,8 % Vol.) wurde mit 17 Jahren abgefüllt und reifte drei Jahre in süßen Barriquefässern von Bouvet Ladubay im französischen Loiretal. Die Verkostungsnotizen der Marke heben Pflaumen, Marmelade, Wildgewürze und Vanille hervor. Die UVP liegt bei £1,000 (etwa 1160 €).

Der älteste und seltenste Whisky der Kollektion ist The Dalmore Colheita Tawny Port Cask Finish 1997 (48,2 % Vol.) mit 28 Jahren, von dem nur 49 Flaschen erhältlich sind. Der Whisky reifte zunächst in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche, bevor er vier Jahre in Colheita-Fässern von Graham’s Port, einem langjährigen Partner von Dalmore, reifte. Dalmore gibt an, dass der Whisky Noten von exotischen Früchten, Zwetschgen, Kaffeebohnen, Bitterorangen und Piment aufweist. Hier beträgt die UVP £5,500, was nicht ganz 6.400 € wären.

The Dalmore Distillery Select Series 2025 ist ab dem 11. Oktober 2025 über die Website der Brennerei erhältlich.