Laphroaig und William Dafoe feiern gemeinsam „Bold Spirits“

Die Islay-Destillerie Laphroaig stellt heute ihre neue Partnerschaft mit dem Willem Dafoe bekannt. Dafoe, der während seiner 45-jährigen Schauspielkarriere in über 150 Filmen mitgewirkt hat, ist auch im Kurzfilm „The Taste“ zu sehen, der auch einen Ausblick auf einen neuen Whisky in limitierter Auflage gibt. Regie bei dem Kurz-Film führte Tim Pope, der für Musikvideos mit Künstlern wie David Bowie, Iggy Pop, Neil Young und The Cure bekannt ist.

Den Kurzfilm „The Taste“ finden Sie auf Youtube, und eingebettet in die nun folgende Pressemitteilung zur neuen Kampagne Willem Dafoe x Laphroaig:

LAPHROAIG® SINGLE MALT SCOTCH WHISKY UND WILLEM DAFOE FEIERN GEMEINSAM „BOLD SPIRITS“

Zwei der weltweit ikonischsten Charaktere begehen eine unvergessliche Partnerschaft, die mit der Veröffentlichung eines Kurzfilms beginnt.

Islay, Schottland, 23. September 2025: Seit 240 Jahren geht Laphroaig unumwunden eigene Wege. Heute setzt der unverwechselbare Islay Single Malt diese kompromisslose Haltung fort und gibt eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe bekannt. Die Zusammenarbeit ist die erste ihrer Art in der Geschichte der Destillerie und beginnt mit einem Kurzfilm mit dem Titel „The Taste“, einer weltweiten Werbekampagne und einem Ausblick auf einen neuen Whisky in limitierter Auflage, der all diejenigen feiert, die anders denken und Charakterstärke beweisen.

In einer Welt der Gleichförmigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihren unverwechselbaren Stil bekannt. Beide scheuen sich nicht, aus der Masse herauszustechen oder gegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden Charaktere ihre Freundschaft finden würden – eine Freundschaft, die Laphroaig aus seiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel in den Inneren Hebriden, auf die Weltbühne bringt. Die Partnerschaft ist der neueste Teil der „Unphorgettable”-Kampagne der Marke Laphroaig, die 2024 gestartet wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieses ikonischen Whiskys feiert, der ihn für alle, die ihn trinken, „unvergesslich” macht. „The Taste“ lässt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks von Laphroaig lebendig werden – etwas, das er nicht ganz fassen kann – und offenbart eine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Hommage an seinen unnachahmlichen Charakter.

Der skurrile Film ist inspiriert von ungewöhnlichen Elementen in Dafoes Leben und seinem Drang, sich ganz auf neue Erfahrungen einzulassen. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte, wie Dafoe als Kind zwei Tage lang in einem Kleiderschrank blieb, um zu versuchen, das Fliegen ins All zu erleben, nachdem er Astronauten beim Flug zum Mond zugesehen hatte. Mit diesem individuellen und kuriosen Stil sucht Dafoe nach Worten, um den einzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolle Beschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys – den Friends of Laphroaig – eingereicht wurden.

Über die Inspiration hinter dem Film sagt Dafoe:

„Als ich zum ersten Mal ins Ausland reiste, ging ich nach Schottland. Ich war noch ein Kind, und als ich dort landete, war mein erster Gedanke: Hier kommt mir alles irgendwie vertraut vor. Ich fühle mich zu Hause. Das Land sprach zu mir, und das muss genetisch bedingt sein, denn meine Großmutter stammte aus Glasgow. ‚The Taste‘ beschreibt diese Vertrautheit, die man beim Erkunden von Laphroaig empfindet. Es sind die Aromen und wie sie zusammenkommen.“

Laphroaig ist kein Unbekannter in der Filmwelt. In den 1950er Jahren war die Welt des Whiskys eine Männerdomäne. Laphroaig war eine der wenigen Brennereien weltweit, die von einer Frau geführt wurde, der furchtlosen First Lady of Scotch, Bessie Williamson. Da es an diesem abgelegenen Ort kein Kino gab und der Zugang zu Filmen daher begrenzt war, baute Williamson den Malzboden der Brennerei um, um dort nach Einbruch der Dunkelheit Filmvorführungen zu veranstalten und den Inselbewohnern einen Einblick in Welt von Hollywood zu ermöglichen.

Sarah Dowling, Senior Whisky Maker bei Laphroaig, setzt die Tradition der Frauen im Whiskygeschäft fort und arbeitete bei „The Taste“ eng mit Dafoe zusammen. Sie sagt:

„Als wir versuchten, uns Laphroaig als Mensch vorzustellen, kam uns sofort Willem Dafoe in den Sinn. Er verkörpert unseren kühnen und unverwechselbaren Geist. Für mich und das Team war es unglaublich spannend, Teil von „The Taste“ zu sein und einen Einblick in die verborgenen Winkel von Willems brillantem Geist zu erhalten. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele Synergien zwischen seiner Herangehensweise an sein Handwerk und seinem Charakter als Schauspieler und meiner eigenen als Whiskyhersteller gibt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, was wir gemeinsam geschaffen haben.“

Diese Partnerschaft wird auch auf eine limitierte Produktkooperation ausgeweitet, die 2026 auf den Markt kommen soll. Zusammen mit Dowling hat Dafoe einen neuen Whisky entwickelt, der nun in aller Stille reift, geprägt von Torf, Rauch, Salz und der überraschenden Süße, die alle Laphroaig-Whiskys auszeichnet.

