Clonakilty Distillery in Irland erhält B Corp Zertifizierung

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortlichkeit sind auch im Whiskybusiness Ziele, die nicht nur wegen der Umwelt und dem Betriebsklima, sondern letztlich auch aus wirtschaftlichen Gründen angestrebt werden. Um zu zeigen, dass man bei diesen Zielen hohe Standards erreicht hat, lassen sich Unternehmen von B Lab zertifizieren, um die B Corp-Auszeichnung tragen zu dürfen. So nun auch die Clonakilty Distillery in Irland, County Cork, als eine der wenigen Brennereien übrigens.

Wenn es um soziale Verantwortung geht, beweist Clonacilty laut Assessment Führungsstärke in Sachen Mitarbeiter-Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und mit klaren Vorgaben in den Lieferketten. Man hat Welless- und Gesundheitsinitiativen für Mitarbeiter aufgesetzt und unterstützt die lokale Community zum Beispiel mit Strandreinigungen-

In puncto Umwelt hat Clonakilty seinen gesamten CO2-Fußabdruck evaluiert – vom Energieverbrauch vor Ort bis hin zu den Auswirkungen von Lieferanten und Lieferungen – und dann einen Plan zur Emissionsreduzierung implementiert. Auch in den aktiven Umweltschutz abseits der Produktion ist man involviert, so hat man eine Wildwiese vor Ort angelegt, um Insekten eine Heimat zu geben.

Michael Scully, Gründer der Clonakilty Distillery, sagt dazu:

“We’re delighted to be officially certified as a B Corp™. For us, this is recognition of the way we’ve always done things. We’ve worked hard to build a business that takes care of its people, respects the planet and supports our local community. Becoming a B Corp is a proud moment, but it’s also a promise to keep doing better every day.”

Die B Corp-Zertifizierung ist eine der strengsten und wichtigsten Zertifizierungen in diesem Bereich und zeigt, dass ein Unternehmen die hohen Standards der gemeinnützigen Organisation B Lab™ hinsichtlich Umwelt- und Sozialleistung, Transparenz und Verantwortlichkeit erfüllt.

Aktuell gibt es bereits über 9.900 B Corps in über 100 Ländern, 160 Branchen. Diese Betriebe beschäftigen insgesamt über 950.000 Mitarbeiter.