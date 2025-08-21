Serge verkostet: Vier aus Clynelish

Was haben Kerzen und Clynelish gemeinsam? Den wachsigen Geschmack – etwas, das Clynelish einen wirklich eigenständigen Charakter verleiht. Leider, so Serge, werden Clynelish-Bottlings bei unabhängigen Abfüllern immer seltener, was nicht nur seiner Meinung nach schade ist.

Heute gibt es vier Whiskys aus Clynelish in der Verkostung, zwei davon tragen offiziell den Destillerienamen, zwei weitere starten unter Pseudonym. Allen gemeinsam: Sehr gute bis ausgezeichnete Bewertungen, wie die Tabelle der Verkostung zeigt:

Abfüllung Punkte

Clynelish 17 yo 2008/2025 (53.1%, Signatory Vintage for The Whisky Exchange, bourbon cask series, bourbon barrel, cask #800073, 186 bottles) 89 Clynelish 28 yo 1996/2025 (49.9%, Casky Hong Kong & Kanpakai Japan, Finest Selection, refill bourbon hogshead, cask #11444, 171 bottles) 91 Distilled in Sutherland 5 yo (47.9%, Thompson Bros. for Whisky Fair Limburg 2024, blended malt, 120 bottles) 87 Secret Highland Distillery 14 yo 2010/2024 (51.7%, The Nectar of the Daily Drams for the Wicked Whisky Compagnie, Belgium, PX hogshead) 87