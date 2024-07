TTB-Neuheiten: Zwei Beer Cask Finishes der Clonakilty Distillery

Aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Spirituosenfirmen die Label ihrer Neuerscheinungen eintragen müssen, wenn sie (auch) in den USA erscheinen sollen, haben wir zwei neue Abfüllungen aus Irland gefunden. Es sind Whiskeys aus der irischen Clonakilty Distillery, die in Bierfässern gefinisht wurden. Die beiden Brauereien dafür sind in den USA und Kanada beheimatet, sodass man vielleicht vermuten muss, die beiden Bottlings wären für diese Märkte gemacht, aber vielleicht haben wir ja Glück und man findet sie auch bei uns – vielleicht in anderen Batches.

Bottling Nummer 1 ist ein Clonakilty Whiskey finished in Casks from Middle Age Brewing aus Syracuse, New York (im Finishing-Fass war zuvor ein Stout) – mit 56% vol. Alkoholstärke abgefüllt und womöglich ein Einzelfass-(Batch?). Das Ursprungsfass war ein Bourbon Cask. Das Etikett spricht von einer Flasche No. 350 (so wie das der zweiten ABfüllung), also vielleicht ein Platzhalter? Hier jedenfalls das Etikett:

Die zweite Abfüllung ist ein Clonakilty Whiskey finished in Casks from Streetcar 82 Brewing Co., diese Brauerei ist in Vancouver beheimatet. Das Bier war ein Irish Red Ale. Die Daten auf dem Etikett sind ansonsten deckungsgleich mit denen der ersten Abfüllung

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.