Neue Exklusiv-Abfüllung von Irish-Whiskeys.de: Black Rock 11

Die 11. Edition der Serie Black Rock von Irish-Whiskeys.de ist erschienen und ab sofort auch online erhältlich. Diesmal fiel die Wahl auf einen Lightly peated Single Malt Whiskey, der wie seine Vorgänger in einem ehemaligen Bourbon-Cask reifen durfte.

Hier alle weiteren Details zu Black Rock 11:

Lightly peated Single Malt: Black Rock 11 von Irish-Whiskeys.de kombiniert gekonnt Rauch und Fruchtaromen

Die Black Rock-Reihe von Irish-Whiskeys.de, geht in ihre elfte Edition. Damit ist die Serie eine der etabliertesten unabhängigen Abfüllungen irischer Whiskeys in Deutschland. Hierbei rückt sie auch in ihrer elften Fassung wieder das Bourbonfass in das Zentrum und zeigt, was für ein guter Whiskey hieraus entspringen kann. Black Rock 11 ist ein lightly peated Single Malt Whiskey, der äußerst gekonnt die dezenten Rauchnoten mit den malzigen Fruchtaromen und den Einflüssen des Fasses in Eingklang bringt.

Black Rock 11: Lightly peated Irish Single Malt

Wie seine zehn Vorgänger ist Black Rock 11 eine reine Bourbonfassreifung. Für die jüngste Edition verwendete Abfüllerin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de einen lightly peated Single Malt Irish Whiskey: “Wir haben uns dieses Mal bewusst für eine rauchige Variante entschieden. Dabei gefiel uns das Ergebnis des lightly peated Single Malts am besten.” Hierin stellt die erfahrene Expertin vor allem die Harmonie der unterschiedlichen Aromen heraus. “Der eher sanfte Raucheinfluss passt hervorragend zum grundlegend fruchtigen Malt-Charakter. Dazu kommen die Noten des Bourbonfasses weiterhin gut durch,” beschreibt sie das Ergebnis der Reifung.

Hierbei verbrachte der Black Rock 11 ganze 6 Jahre in dem Ex-Bourbonfass, ehe er nun mit 57,9 % Alkoholvolumen in die Flasche kam. Dabei fügt sich das erhöhte Alkohollevel nahtlos in die Komposition ein und schiebt die gewünschten Geschmacksnoten an die richtigen Stellen. “Black Rock 11 ist eine gelungene Ausgabe unserer Reihe,” freut sich Mareike Spitzer. Mit lediglich 117 Flaschen erscheint sie zudem in einer streng limitierten Auflage.

Black Rock 11

Vol.: 57,9 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein



Aroma: Rauch, Grapefruit, Vanille, geröstete Haselnuss

Geschmack: Zitrusmix, Cremé Brlulée, Aprikose, Rauchnoten, Kardamon

Nachklang: langanhaltend mit Torf und Vanille



UVP: 74,90 €

Black Rock 11 auf dem Irish Whiskey Wochenende 2024

Black Rock 11 ist ab sofort online bei Irish-Whiskeys.de und in Kürze im gut sortieren Fachhandel erhältlich. Zudem wird die Abfüllung auf dem kommenden Irish Whiskey Wochenende 2024 am 22. und 23. November vorgestellt. Er ist Teil der Irish Single Cask Masterclass am Samstagabend. Samplesets mit weiteren Single Cask Releases sind hierfür online erwerbbar.