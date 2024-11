Zwei limitierte Small Batch Bottlings und ein Germany Exclusive Single Cask der Glasgow Distillery stellt Kirsch Import heute morgen in einer Pressemitteilung vor. Mehr zur Glasgow Distillery und ihren Single Malts, woei alle Details zu 1770 Glasgow 6 y.o. – PX Cask Finish #18/1204 – Peated, 1770 Glasgow 6 y.o. – Cognac Cask Finish – Peated und 1770 Glasgow 6 y.o. – Tokaji Cask Finish finden Sie hier:

Exklusives & Experimentelles: Single Cask & Small Batches von 1770 Glasgow

Stuhr, 07.11.2024 Die urbane Glasgow Distillery belebt seit zehn Jahren ihre Stadt als einstige Heimat hunderter Brennereien wieder. Die preisgekrönten Standards The Original, Peated, Cask Strength und Triple Distilled werden jetzt durch zwei limitierte Small-Batch-Abfüllungen und ein Single Cask – exklusiv für Deutschland – ergänzt.

Geschichte lebt: Mit der Gründung der Glasgow Distillery Company zog 2014 nach mehr als 100 Jahren wieder eine Whiskybrennerei in die schottische Hafenstadt ein. Einst war sie Heimat für hunderte Brennereien – heute ist die Company eine von wenigen städtischen Destillerien Schottlands, die sich der Herstellung von Single Malt Whisky widmen. Aus regionalen Zutaten entstehen in der urbanen Brennerei mit fünf kupfernen Pot Stills aus deutscher Herstellung vielversprechende, innovative Single und Blended Malts, die dem Pioniergeist der frühen schottischen Whiskymacher alle Ehre machen.

Rennomierte Klassiker von 1770 Glasgow

Mit Glasgow 1770 – The Original Fresh and Fruity haben die Glasgower 2020 eine neue Ära eingeläutet. Der fruchtbetonte Single Malt Scotch Whisky reift in intensiven First Fill Bourbon Casks und erhält ein Finish in frisch ausgebrannten Virgin Oak Casks. Sein Pendant ist ein stilvoller Lowland-Exot. Glasgow 1770 Peated – Rich & Smoky basiert auf Gerstenmalz, das über dem aromatischen, heidekrautlastigen Torf der schottischen Highlands auf 50 ppm geräuchert wurde. Gereift in Virgin Oak Casks und veredelt in Pedro-Ximénez-Sherryfässern, punktet der Single Malt Scotch Whisky mit einem Geschmacksprofil, das so intensiv ist wie seine naturbelassene Bernsteinfarbe. Wer es noch kräftiger mag, greift zum 1770 Glasgow Cask Strength. Für jene, die hingegen weiche Vanillenoten aus Bourbonfässern und neuer Eiche bevorzugen, ist der Triple Distilled die passende Wahl. Dieser wird, wie einst in Glasgow üblich, dreifach destilliert.

Exklusive PX Cask Abfüllung für Deutschland sowie Cognac und Tokaji Cask Finishes

Individuelle Einblicke in die moderne Brennerei schenkt jetzt der 1770 Glasgow 6 y.o. – PX Cask Finish #18/1204. Das getorfte Single Cask ist eine Exklusivabfüllung für den deutschen Markt. Nach einem Jahr und vier Monaten der Veredelung im Pedro Ximénez Sherry Hogshead überzieht der Lowland-Whisky den Gaumen mit süßem BBQ-Rauch, dunklen Früchten und Salzkaramell.

In der leicht getorften Small-Batch-Abfüllung 1770 Glasgow 6 y.o. – Cognac Cask Finish verbindet sich süßer Rauch mit kräftigem Honig, pochierter Birne, getrocknetem Apfel, Vanilleeis und Eichenwürze. Dafür reifte der limitierte Whisky in Bourbon und French Oak Cognac Casks, wobei erstmals getorfte und ungetorfte Glasgow-Destillate aus Cognacfässern miteinander vermählt wurden.

Der von Ludwig XIV. als „Wein der Könige, der König des Weins“ bezeichnete Tokaji ist ein Dessertwein, der seit dem 18. Jahrhundert in Ungarn hergestellt wird. In den raren Weinfässern wurde das Small Batch 1770 Glasgow 6 y.o. – Tokaji Cask Finish veredelt. Wer eine der 1.300 Flaschen ergattert, darf sich auf Manuka-Honig, zarte florale Noten, Mango, Ananas, getrocknete Aprikosen und Orangenschalen sowie tiefere Noten von Muskat und Eiche freuen.

1770 Glasgow 6 y.o. – PX Cask Finish #18/1204 – Peated

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Germany Exclusive – Release 1

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstypen: Virgin American Oak Cask, Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnummer: 18/1204

Alter: 6 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 342

Alkoholgehalt: 59,8% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 84,90 Euro

1770 Glasgow 6 y.o. – Cognac Cask Finish – Peated

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstypen: First Fill Bourbon Casks, Cognac Casks (Finish)

Abfülldatum: 09.04.2024

Alter: 6 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 2.250

Alkoholgehalt: 58% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 79,90 Euro

1770 Glasgow 6 y.o. – Tokaji Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstypen: First Fill Bourbon Casks, Tokaji Wine Casks (Finish)

Abfülldatum: 03.06.2024

Alter: 6 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 1.300

Alkoholgehalt: 54,8% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 79,90 Euro