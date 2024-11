Compass Box kündigt seine „Secrets of Smoke“ an

Blending House Compass Box hat, nachdem sich diese neue Abfüllung bereits ankündigte, seine „Secrets of Smoke“ vorgestellt. Diese Limited Edition zeige, wie Compass Box es formuliert, die „geheime Süße“ getorften Malts. Hierfür reifte der Whisky in Palo Cortado sherry-seasoned casks, zweitbefüllten spanischen Rotwein-Fässern und first-fill Marsala casks. Der Malt Whisky setzt sich zusammen aus dem Compass Box eigenen The Peat Monster, Whisky der Brennerein Caol Ila, Ardmore, Laphroaig, Bowmore und einem nicht näher beschriebenen Blended Malt. Und wir vermuten, dass wir nach dem Erscheinen der „Secrets of Smoke“ auf dem Etikett dann die exakte Zusammensetzung erfahren werden.

Compass Box Secrets of Smoke verfügt über 52 % Vol., erscheint ohne Färbung sowie ohne Kühlfiltrierung und ist ab dem 14. November 2024 über Compass Box zum UVP von £130 erhältlich, was etwa 155 € wären.