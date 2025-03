TTB-Neuheit: Compass Box Nonsense

„At Compass Box, we love to be curious.“

Auf dem Etikett der neuen Abfüllung Compass Box Nonsense, die wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken konnten, beschreibt der whisky maker sein kommendes Bottling als eine weitere merkwürdige Abfüllung. Weiter geht Compass Box hier auf das Bezeichnen von Whiskys als Teaspooned ein, was für sie auch ein wenig Nonsense sei. Und stellt die Frage: When is a blend not a blend at all? Wie gewohnt kann Compass Box zu Whisky, seinen Regularien und den gängigen Praktiken ausführlich und intensiv Stellung beziehen.

Doch zurück zur Abfüllung: Compass Box Nonsense ist ein Blended Malt aus „Westport“ Highland Malt (gereift in Refill Sherry Butt) und „Williamson“ Islay Malt (gereift in First Fill Bourbon Barrel und Refill American Oak Hogshead). Ohne Färbung und mit einer leichten Filterung, allerdings ohne Kühlfiltration kommt dieser mit 51 % Vol. in die 4.200 verfügbaren Flaschen, wie auf den Labeln zu lesen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.