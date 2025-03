Doghouse bringt mit Debt Collector Londons ersten Whisky im „Bourbon-Stil“ auf den Markt

Die in London ansässige Doghouse Distillery hat den ersten Whisky im „Bourbon-Stil“ der Stadt herausgebracht. Die Herstellung des Debt Collector, so der Name dieses Whiskys, soll sieben Jahre gedauert haben. Jeder Schritt des Produktionsprozesses, vom Mahlen, Maischen und der Gärung bis hin zur Destillation im Kupferkessel sowie die Reifung, fand in der in Battersea ansässigen Brennerei statt. Der Whisky wird aus einer Maische aus 75 % Mais hergestellt, die durch Gerstenmalz und Roggen ergänzt wird. Der Produktionsprozess folgt den traditionellen Bourbon-Methoden, jedoch mit zwei Unterschieden: Zum einen findet der gesamt Prozess in london und nicht in den USA statt. Und zum anderen läutert die Brennerei die Maische für eine „Off-Grain“-Gärung als sour mashing. Der Spirit lagerte drei Jahre in virgin, charred American oak casks.

Debt Collector kam mit 50 % Alkohol in die Flaschen und ist jetzt auf der Website der Destillerie in 700-ml-Flaschen für £49.95 und als 50-ml-Samplegröße für £7.45 £ erhältlich.