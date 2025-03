Glenmorangie relauncht Lasanta

Die Highland-Destillerie Glenmorangie setzt den Re-Launch ihres Standard-Portfolios fort. Nachdem unter anderem Glenmorangie The Original jetzt mit zwei Jahren mehr Reifzeit erscheint, kündigt die Brennerei auch einen neuen Glenmorangie Lasanta an. Der Single Malt reift weiterhin in einer Kombination aus Bourbon- und Sherryfässern, trägt jetzt allerdings ein Alterangabe von 15 Jahren statt wie bisher von 12 Jahren. Mit einer verlängerten Reifung und einem verfeinerten Fassrezept möchten Director of Whisky Creation Dr. Bill Lumsden und Master Blender Gillian Macdonald die Komplexität des Single Malts steigern.

Der neue Glenmorangie Lasanta wird ab April auf den Markt kommen und direkt bei der Destillerie und im Fachhandel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £54.00 erhältlich sein.