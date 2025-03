Neu bei Kirsch Import: Speyside-Tipps von Signatory und der Sea Shepherd Islay Malt ist zurück

Drei neue Abfüllungen finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import, die uns auch an diesem Dienstag erreichen.

Aus der Signatory Vintage 100 Proof Edition werden die Batches #35 und #39, ein Craigellachie und ein Glenlossie, sowie die Neuauflage des Sea Shepherd Islay Malt im deutschen Handel erhältlich sein.

Mehr Infos rund um die Whiskys können Sie wie immer untenstehend finden:

Niedrige Preise – hohe Prozente:

Speyside-Tipps von Signatory

Die 100 Proof Edition schließt seit letztem Jahr erfolgreich eine Lücke im Signatory-Sortiment. Die Single Malts der Reihe werden mit 57,1% vol. abgefüllt, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Was auch zündet: Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit zwei Neuheiten aus der Speyside.

Den vollmundig-öligen Charakter der Craigellachie-Destillate unterstreicht Signatory mit einer dreifachen Reifung: Neben Fässern, die mit Pedro Ximénez und Oloroso Sherry vorbelegt waren, entwickelte sich der Craigellachie 2014/2025 in Dechar/Rechar Hogsheads. Für letzteren Fasstyp wird die Holzkohleschicht im Fass zunächst entfernt, bevor dieses erneut ausgebrannt und somit verjüngt wird. Der Effekt? Zehn intensive Reifejahre.

Der geschmeidige Glenlossie 2012/2025 verbrachte seine zwölf Jahre ebenso in First Fill Oloroso Sherry Butts wie in Bourbon Hogsheads. Der Speyside Single Malt wird fast ausschließlich für Blends des Eigentümers Diageo in Anspruch genommen. Abfüllungen wie die 100 Proof Edition #35 bilden daher die Ausnahme. Genießer entdecken hier florale und malzige Töne neben Noten von Mandeln, Vanille und getrockneten Aprikosen.

Craigellachie 2014/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #39

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Hogsheads, Second Fill Oloroso Sherry Butts, Dechar/Rechar Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #35

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von der schottischen Küste für die Meere dieser Welt:

Der Sea Shepherd Islay Malt ist zurück

„Verteidigen, schützen, erhalten“: 1977 unter diesem Motto gegründet, ist Sea Shepherd zu einer globalen Bewegung angewachsen. Aus über 20 Ländern setzen Tausende Freiwillige heutzutage Segel für die aus Spenden finanzierte gemeinnützige Meeresschutzorganisation. Ihr entschlossener Kampf gegen Walfänger, Wilderer und Umweltsünder ist hart. Ihn zu unterstützen, ist dagegen leicht. Zum Beispiel mit dem Sea Shepherd Islay Single Malt Scotch.

Gemeinsam mit und inspiriert von Sea Shepherd bringt Kirsch Import seit 2019 Premium-Spirituosen auf den Markt. Mindestens neun Prozent der Umsätze spenden wir dabei an die Umwelt-Piraten, für die wir so bereits über eine Viertelmillion Euro generieren konnten.

Der Sea Shepherd Whisky überzeugt nicht nur auf hoher See. Die Wahl für die ursprüngliche gemeinsame Abfüllung von Kirsch Import und Sea Shepherd war naheliegend: Ein Whisky, der den maritimen Charakter der Umweltschützer widerspiegelt. Stark, rau und vom Meer geprägt wie Sea Shepherd selbst, steht der charaktervolle Tropfen von der schottischen Küste mit seinen kräftigen Noten von Rauch und Torf synonym für die legendären Whiskys seiner Heimat.

Sea Shepherd Whisky – Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert