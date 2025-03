Gordon & MacPhail eröffnet Whisky Experience in Johnstons of Elgin

Während der Renovierungsarbeiten im seines Geschäfts auf der South Street in Elgin (wir berichteten) wollte der Whisky-Spezialist Gordon & MacPhail eigentlich neue Räume im The St Giles Centre beziehen. Doch das einzige Shopping Centre in Elgin musste Ende Januar schließen, wie die BBC berichtet. Nun hat Gordon & MacPhail eine neue Heimat für ihr temporäres Whisky-Erlebnis gefunden.

Gordon & MacPhail in Elgin

Seit dem 1. März bietet der neue Standort im Courtyard in Johnstons of Elgin den Besuchenden die Möglich- und Gelegenheit, Abfüllungen aus dem Portfolio von Gordon & MacPhail zu erwerben oder zu verkosten. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Website von Gordon & MacPhail.