Neu bei Kirsch Import: Rares The GlenAllachie Single Cask und Compass Box Hedonism 2025

Zwei neue Abfüllungen finden sich heute in den Dienstag-News von Kirsch Import: Von Billy Walker für Deutschland ausgewählt ist das Koval Bourbon Barrel mit der The GlenAllachie Fassnummer 2470, welches fassstark abgefüllt in einer Auflage von 149 Flaschen in den deutschen Handel kommen wird. Auch dort erhältlich sein wird Compass Box Hedonism – Limited Annual Release 2025, mit von der in Argentinien geborenen Künstlerin Sofia Bonati gestaltetem Label.

Hier alle weiteren Details:

Billy befördert ein Bourbon Barrel nach Deutschland:

Rares Single Cask von The GlenAllachie

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Whiskybranche weiß Billy Walker: „In der Welt des Whiskys gibt es keine Gewissheiten, dafür aber manchmal wunderbare Überraschungen.“ Für eine solche sorgt der legendäre GlenAllachie Master Distiller jetzt mit einer Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden.

Das Single Cask The GlenAllachie 2010/2024 – Koval Bourbon Barrel ist einer der selten anzutreffenden Whiskys der Speyside-Brennerei, der rein in einem Bourbonfass reifte. Dieses stammt aus der größten unabhängigen Craft Distillery der USA. Koval nutzt kleine, nur ca. 113 Liter fassende Weißeichenfässer. Das bedeutet: Der Speyside Single Malt konnte in 14 Jahren intensiv mit dem Holz interagieren – aber auch nur in 149 Flaschen abgefüllt werden.



Wer sich eines sichern kann, den erwarten neben typischen GlenAllachie-Noten von Heidehonig und Mokka ebenfalls Orangenblüten und Mandelextrakt, Zimt, Karamell und Bananenchips.

The GlenAllachie 2010/2024 – Koval Bourbon Barrel

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

14 Jahre

Dest.: 08/11/2010

Abgef.: 12/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Koval Bourbon Barrel

Fassnr.: 2470

149 Flaschen

62,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Grain-Gold: Das neue jährliche Release von Compass Box Hedonism

Hedonism war vor 25 Jahren der erste jemals von Compass Box veröffentlichte Whisky und ebnete als erster seiner Art den Weg für die Kategorie der Blended Grains aus Schottland. Seit letztem Jahr erscheint der vielfach preisgekrönte Klassiker als limitierte jährliche Abfüllung – und verbindet dabei Whisky-Handwerk und Kunst zu einer Reihe von Sammlerstücken.

Für das Limited Annual Release 2025 setzte die in Argentinien geborene Künstlerin Sofia Bonati die ikonische Hedonism-Figur in Szene. Ihre fesselnden, traumhaften Frauenporträts entstehen aus der Kombination unterschiedlichster Materialien und erzeugen Figuren voller Stärke.

Der Blended Grain kombiniert Whisky der Destillerien Cameronbridge und Girvan mit älteren Hedonism-Versionen. Alle Bestandteile durften mit 15 bis 25 Jahren für lange Zeit ruhen. Dazu zog Compass Box vor allem Bourbonfässer heran.

Ein Teil des Cameronbridge reifte jedoch für zwei Jahre in einem erstbefüllten Marsala-Barrique nach – für zusätzliche Süße und Noten roter Früchte

Mit kräftigeren 46% vol. in 9.912 sammelwürdige Flaschen abgefüllt, bietet Hendonism Genießern ein komplexes Geschmackserlebnis aus Karamell, Pfirsichpüree, Mousse au Chocolat und Backgewürzen, das in einem frisch-fruchtigen Finale gipfelt.

Compass Box Hedonism – Limited Annual Release 2025

Blended Grain Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Cameronbridge Single Grain (61,1%), Hedonism Blended Grain 2022/2023 (28,8%) Girvan Single Grain (10,1%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Refill Bourbon Barrels, First Fill Marsala Barrique

9.912 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Anfängliche Wellen von Karamell und Puderzucker münden in einen Kern aus reinem Pfirsichpüree, Kakao und Birne.



Gaumen: Mousse au Chocolat, Muskatnuss, Vanillepudding und Zimt kommen zum Vorschein.



Nachklang: Belebend-frisch mit hellen Trauben, süßem Fuji-Apfel und Vanille.