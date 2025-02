Die Cadenhead’s-, Kilkerran- und Springbank-Events des Campbeltown Malts Festival sind veröffentlicht

In diesem Jahr findet das Campbeltown Malts Festival vom 19. bis zum 24. Mai statt. Es liegt terminlich direkt vor dem unweit stattfindenden Islay Festival of Music & Malt. Dieses geht in diesem Jahr vom 23. Mai bis zum Ende des Monats Mai, ein Besuch beider Festivals innerhalb einer Whisky-Urlaubsreise wäre somit möglich.

Die Cadenhead’s-, Kilkerran- und Springbank-Events (die Drei gehören alle zu Unternehmen der Familie Mitchell), die während des Campbeltown Malts Festival 2025 stattfinden, sind jetzt veröffentlicht. Auf der Cadenhead-Website sowie auf der Kilkerran-Website ist eine komplette Auflistung dieser Veranstaltungen zu finden. Gebucht werden können sie über Eventbrite: Das Malt Barns Dinner ab dem 12. Februar um 14 Uhr, das Springbank Charity Tasting 14 Tage später, ebenfalls ab 14 Uhr. Die Tickets für die Tasting Events gehen am 19. Februar in den Verkauf, und dies auch um 14 Uhr.

