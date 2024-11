Drei neue Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Uncharted Whisky Co. sind nach Deutschland gekommen und ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister erhältlich.

Mehr zu A Whiter Shade Of Pale, A Girl Like You und Thunderstruck in der Presseaussendung, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax präsentiert drei neue Abfüllungen von Uncharted Whisky

Der unabhängige Abfüller, beheimatet im Dorf Fintry bei Glasgow, hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Whiskyabfüllungen zu veröffentlichen – und dies scheint ihnen bei den drei neuen Bottlings wieder einmal gelungen zu sein. Umso mehr freut man sich beim deutschen Generalimporteuer Whiskymax aus Mainhausen, die neuen Abfüllungen für den deutschen Markt zu präsentieren, die allesamt natürlich ohne Farbstoff und Kühlfiltration auskommen:

A Whiter Shade Of Pale – Linkwood 7 Jahre

Tasting-Notes

Aroma: Ananas, Zitronenmürbegebäck, Stachelbeermarmelade, Birnendrops und amerikanisches Cream Soda.

Geschmack: Blumen, Eiche, Vanilleeis und eine zweite Portion gutes Buttergebäck. Gefährlich trinkbar.

Nachklang: Lang, weich und sanft. Ein Hauch von frisch gemahlenem Pfeffer, Steinobst und Eiche.

ABV: 45,9% – natürliche Fassstärke!

A Girl Like You – North British 34 Jahre Single Grain

Tasting-Notes

Aroma: Helle, saftige Früchte, ein Hauch von Gras, Sommerblüten und ein wenig grüner Apfel. Sehr elegant.

Geschmack: Ananaskuchen und Zitronensorbet kommen zuerst zum Vorschein, bevor sanfte Gewürze wie Muskatnuss und Zimt auftauchen.

Nachklang: Die Frucht prickelt am Gaumen wie ein Bonbon – sie ist fast sprudelnd. Im Abgang bleiben tropischer Fruchtsaft und Zitronensorbet zurück.

ABV: 45,7%

Thunderstruck – Auchroisk 7 Jahre Oloroso Cask

…eine wahre Sherrybome

Tasting-Notes

Aroma: Eine unverschämte Sherry-Bombe. Oloroso-Sherry springt aus dem Glas, verfolgt von dem Prickeln der Fassstärke. Tiefes klebriges Toffee, Nutellla, brauner Zucker, Leder und Zigarrennoten.

Geschmack: Zunächst intensiv; neues Leder, Weihnachtspudding und Vanilleeis. Ein Hauch von Wasser erweckt das Karamell und die Toffee-Schokoladenschachtel zum Leben.

Nachklang: Langes Prickeln von Gewürzen, Schokolade und Zimtgebäck.

ABV: 59,1%

Alle Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/uncharted-whisky-co erhältlich.

Fachhändler und Gastronomen, die gerne Artikel aus dem Sortiment von Whiskymax Import beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com.