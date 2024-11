Whiskystats: Im Oktober fielen die Preise auf dem Whisky-Sammlermarkt, die Angebote stiegen

Nach dem Whiskystats in den letzten drei Monaten steigende Preise auf dem Whisky-Sekundärmarkt notierte, berichten sie in ihrem aktuellen Report allgemein über Verluste der unterschiedlichen Indexe. Der breiteste Whisky-Auktionspreisindex, der Whiskystats Whisky Index, verlor im Oktober 4,3 %, ähnliches gilt für den Whiskystats Scotland Index und den kürzlich eingeführten Irland-Index. Japanischer Whisky verlor weitere 2,3 % und setzte damit seinen Abwärtstrend fort. Im Oktober nahm allerdings die Auktionsaktivität zu. Es wurden mehr als 29.500 Flaschen angeboten, das sind fast doppelt so viel wie im August.

Wie das Whiskystats Brand Index Ranking zeigt, betraf der allgemeine Abschwung die Sammlerfavoriten wie Macallan (-5,6 %), Rosebank (-6 %), Ardbeg (-6,9 %), Balvenie (-7,4 %) und Springbank (-7,5 %). Ganz leichte Gewinne notierte Whiskystats bei Glendronach (+0,2 %) und Glengoyne (+1,2 %). Diese beiden Marken zeigen sich seit Beginn der Marktkorrekturphase im Jahr 2022 recht preisstabil. Während der Whiskystats Whisky Index in den letzten drei Jahren um 20 % gesunken ist, bleibt Glengoyne mit +2,6 % stabil und der Glendronach-Auktionspreisindex ist sogar um 11 % gestiegen.

Anhand von unterschiedlichen Abfüllungen zeigt Whiskystats die sinkenden Preise im vergangenen Monat auf. Während des Markthochs im Jahr 2022 stiegen die Auktionspreise für The Balvenie DCS Compendium Chapter Three auf fast 2.000 €. Nach einem Rückgang auf 1.400 € begann der Preis erneut in Richtung 2.000 € zu steigen, bevor er in der Auktionsrunde im Oktober auf 1.750 € fiel. Für das Springbank 40yo Millennium Bottling, im Juni für 10.000 € und im Juli für 7.500 € verkauft, musste am 12. Oktober bei WhiskyAuction.com nur noch 5.000 €, einschließlich Käufergebühren, bezahlt werden. Ebenso fiel der Springbank 100° Proof Green Thistle bei Whisky Auctioneer EU von 6.700 € auf 3.000 €. The Macallan 10yo Cask Strength aus dem Jahr 2000 wurde 2022 und 2023 regelmäßig für mehr als 2.000 € gehandelt, bei bestimmten Gelegenheiten ist der Preis jetzt auf 1.150 € gefallen.