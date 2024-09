Whisky-Sammlermarkt im August: Preise steigen weiter

Bei niedrigem Handelsvolumen auf den Autkionsplattformen (15% weniger als im gleichen Zeitraum 2023) haben sich die Preise nach einem starken Rebound im Juli (wir berichteten hier) auch im August weiter nach oben entwickelt: Der Index der 500 meistgehandelten Flaschen stieg laut den Daten von whiskystats.com im Vormonat um 1,6% an. Damit hat der Index wieder den Stand von November 2023 erreicht.

Dabei lohnt es sich, die Details genauer zu betrachten: Während Dalmore um 4,2% fiel, waren vor allem Springbank und Hazelburn deutliche Gewinner, mit einem Anstieg um 5%. Seit Mai hat Hazelburn damit um 11,5% angezogen, knapp hinter Springbank, wo man im Durchschnitt um 11,8% mehr für die Flaschen bekam. Dabei waren vor allem private Einzelfassabfüllungen stark nachgefragt. Interessanterweise hat Longrow diesen positiven Trend nicht mitgemacht, sondern blieb in den letzte drei Monaten nahezu unverändert.

Zurück zu Dalmore. Hier setzt sich der Abwärtstrend seit Mitte 2022 fort. Seit damals hat Dalmore als Marke am Sekundärmarkt 37% an Wert verloren – wobei whiskystats.com anmerkt, dass die Brennerei nie ein wirklicher Star in Auktionen war und ist. Auch schwanken die erzielten Preise für Dalmore von Auktionshaus zu Auktionshaus.

Als beispielhaft wird die Entwicklung der Preise für den Dalmore 1966 40yo genannt: Ab 2014 stieg der Preis für ihn von knapp unter 2000 Euro bis 8000 Euro im Jahr 2022 – momentan erzielt man für eine dieser Flaschen Preise zwischen 5000 und 6000 Euro, was dem Wert um 2017/2018 entspricht.

Im Oktober werden wir dann die Zahlen für September zeigen können, die werden dann dank des wohl wieder gestiegenen Handelsvolumens besser zeigen, ob die Erholung der Preise am Sammlermarkt eine nachhaltige Entwicklung ist. Spannend bleibt es auf jeden Fall.