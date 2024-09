TTB-Neuheiten: Peated Glendronach “Ode to the Embers”, Bladnoch 13yo Heritage Collection

Ergänzend zu unserem Artikel von vorgestern, als wir ihnen zwei neue Glendronachs und einen neuen Bladnoch aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank präsentiert haben, reichen wir heute noch den dritten in der “Ode to The XXX”-Serie von Glendronach nach, und einen weiteren Bladnoch aus der Heritage Collection, die beide erst am nächsten Tag in die Datenbank eingetragen wurden.

Der Glendronach “Ode to the Embers” ist eine interessante Abfüllung, da es sich dabei um einen bei Glendronach nur selten zu findenden getorften Whisky handelt. Der mit 48,4% vol. Alkohol abgefüllte Whisky reifte in Oloroso Sherry Casks und zu geringeren Anteilen in PX-Fässern. Auch er gehört zu der “The Master’s Anthology” und wird wohl zusammen mit den beiden anderen erscheinen.

Hier die Etiketten:

Und nach dem Bladnoch 17yo aus der Heritage Collection, den wir Ihnen bereits präsentiert haben, kommt wohl auch ein Bladnoch 13yo – er ist dann mit 46,7% vol. Alkoholstärke abgefüllt und sieht so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.