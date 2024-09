TTB Neuheiten: Glendronach Ode to the Valley & Ode to the Dark, Bladnoch 16yo Heritage Collection

Drei neue Abfüllungen haben wir für Sie in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden: Zwei neue aus Glendronach, und ein neues Bottling aus Bladnoch.

Fangen wir mit Bladnoch an: Hier wird in absehbarer Zeit ein 16 Jahre alter Bladnoch aus der Heritage Collection erscheinen, abgefüllt mit 46,7% vol. Alkoholstärke. Die Tasting Notes versprechen, stimmig zur Reifung in Oloroso Sherryfässern, süße Gewürze, getrocknete Früchte und Schokolade sowie süße Zimtnoten.

Hier das Etikett:

Zu Glendronach: Hier werden wohl zwei Abfüllungen in der The Master’s Anthology (die auch noch unangekündigt ist) erscheinen, die ebenfalls mit Sherryfass-Reifung zu tun haben, allerdings ohne Altersangabe abgefüllt wurden. Beginnen wir mit dem Glendronach Ode to the Valley, einem in Sherry- und Portfässern gereiften Whisky mit 46,2% vol. Alkoholstärke. Er soll sehr fruchtlastig werden mit reifen Sommerbeeren und Blütennektar als Geschmacksnote. So sehen die Etiketten aus:

Der Glendronach Ode to the Dark ist hingegen in PX-Fässern gereift und etwas stärker abgefüllt, nämlich mit 50,8% vol. Alkoholstärke. Dunkle Früchte, Kaffee und Schokolade sind die Noten, die für ihn beschrieben werden. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.