Dass sich der Sommer dem Ende zuneigt, kann man hier außerhalb der Redaktionsräumlichkeiten allenfalls am Datum erkennen. Aber er hat ein Ablaufdatum, und es rückt immer näher.

Wie schön, dass aber jetzt noch ein Sommerbote eingetroffen ist: Die Sommerbottlings von Dràm Mòr, die Abfüllungen von Viktorija und Kenny Macdonald sind ab sofort bei Genuss am Gaumen im Sop und online erhältlich.

Hier alle sechs Abfüllungen mit detaillierter Beschreibung und den übersetzten Tasting Notes von Kenny:

Dràm Mòr – der Sommer bleibt noch ein bisschen.

Nachdem wir erst vor Kurzem den lang ersehnten Frühlingsrelease bekommen habt, trifft jetzt pünktlich zum traumhaften Spätsommer auch der brandneue „Summer Release“ 2024 von Dràm Mòr in Österreich ein. Die Tasting Notes von Whisky Mastermind Kenny Macdonald lesen sich wie kitschig-schöne Whisky-Poesie, machen definitiv Lust auf mehr & ihr dürft uns glauben – die 6 vielseitigen Releases von Auchroisk über Glen Moray bis hin zu Tamnavulin werden euch auch am Gaumen mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen absolut überzeugen.

AUCHROISK 15 JAHRE

Reifung in einem 1st Fill Bourbon Barrel – Cask #816738

Cask Strength 54,1% – nur 231 Flaschen

in der Nase vermischt sich süße Vanille mit etwas Lavendel & Veilchen – fast wie eine Poesie von Sommerblumen & gut gereiftem Whisky, zudem zeigen sich Noten von alten ledergebundenen Büchern & Marshmallows, begleitet von eingekochten Birnen & einem Touch von Nelken, am Gaumen gibt es viel zu erleben – also los geht’s, lebhaft & süß, sanft & reichhaltig, tolle Noten von Datteln, saftigen Sultaninen, Muskovado Zucker & etwas Chili, beim zweiten Schluck zeigt sich das 1st Fill Bourbon Cask erst so richtig mit vielschichtigen Noten von Vanille & einer fein wärmenden Würze, das Finish ist laut Kenny “Spicy as Hell” mit süßen rosa Pfefferkörnern & Melasse, süß, bitter & mit einer herrlich belebender Wirkung

DALMUNACH 7 JAHRE

Reifung in einem 1st Fill Buffalo Trace Barrel – Cask #670

Cask Strength 58,4% – nur 254 Flaschen

genau das, was man von einem so saftigen Bourbonfass in der Nase erwarten würde – köstlich beladen mit üppiger süßer Vanille & Karamell-Toffee, Cerealien, Birnenzuckerl, karamellisierten Pekannüssen mit einem Hauch von gerösteter Kokosnuss und ja – irgendwo im Hintergrund zeigt sich ein Hauch von frischem Menthol, temperamentvoll, jung & lebendig, am Gaumen nicht so süß wie die Nase vermuten lässt, buttrig & mit Noten von Honig, etwas Lakritze & Enzian, im Hintergrund verbirgt sich ein Touch von grünen Tabakblättern, das Finish ist prickelnd, erfrischen & voll von großer Würze mit Noten von Vanille & sanftem Szechuan Pfeffer, zudem angenehm wärmend & anhaltend

GLEN MORAY 13 JAHRE

Finish in einem 1st Fill Tokaji Weinfass – Cask #800597

Cask Strength 56% – nur 222 Flaschen

ein bisschen “stiller” in der Nase, wie man es sich normalerweise von einem Whisky in diesem Alter & aus diesem Fass erwarten würde, aber gerade das macht auch richtig neugierig & aufgeregt, was der Dram hier vor mir versteckt, am Gaumen dann süß (aber nicht zu süß), fruchtig (aber wundervoll eingebunden), es zeigen sich typische Noten von sanfter Melone mit einem Honig-Nuss-Crunch & nach und nach zeigt sich auch der malzige, leicht zitruslastiger Touch eines typischen Glen Morays – ausgeglichen & schön, das frische Finish kann nicht ignoriert werden – ein besonders schöner & außergewöhnlicher Abgang mit sanfter Eiche & nussigen Noten, die sich nach und nach zu fruchtigem Honig weiterentwickeln



GLENGLASSAUGH 8 JAHRE

Finish im 1st Fill Cognac Cask – Cask #67

Cask Strength 53,2% – nur 237 Flaschen

in der Nase zeigt der Glenglassaugh zuerst wunderbare Noten von der Reifung im Bourbon Cask – Vanille & fein kribbelnde gemischte Pfefferkörner, welche sich um saftige Rosinen des frischen Cognac Fasses packen, am Gaumen erlaubt das kurze Finish im Cognac Fass dem Glenglassaugh Spirit zu glänzen, mit einem eleganten Twist der französische Aroma-Feinheiten mit sich bringt – Rosinen & gelbe Sultaninen, lebendiges & verspieltes Finish in dem sich die zuvor gezeigten Noten dieses tollen Drams wiederholen



INVERGORDON 27 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Barrel – Cask #300709

Cask Strength 52,2% – nur 218 Flaschen

in der Nase zeigt sich der Invergordon nicht so süß, wie man es vielleicht erwarten würde, zarte & fast schon “leise” Nase, obwohl das reife Alter offensichtlich ist, der Gaumen offenbart sich dann absolut anders – schön saftig, cremig, reich & fein süß mit mundwässernden Noten von cremigem Karamell, die deine gesamten Geschmacksknospen überziehen, zudem zeigt sich eine sanfte Fruchtigkeit von eingekochten Birnen, anhaltendes Finish mit Einflüssen der Amerikanischen Eiche & einem zarten Touch von weißem Pfeffer

TAMNAVULIN 10 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Barrel – Cask #110915

Cask Strength 55,3% – nur 225 Flaschen

fast wie ein Hauch “Kindheit” in der Nase, es kommt darauf an, in welchem Teil der Welt du aufgewachsen bist…der Whisky wird dich an eine andere Süßigkeit erinnern, in Schottland ist es eine tolle Süße gemischt mit Obstgartenfrüchten & einem Touch von Mango (ohne überreif süß zu sein), am Gaumen eine absolute Freude – sanft & fein wärmend, das Refill Oak gibt dem Whisky wundervolle Aromen, ohne ihn mit zu viel Holz zu überlagern – Karamell, Golden Syrup & American Cream Soda (Limo, die nach Vanille-Eis schmeckt) mit einem zarten “Irgendwas”, das fast auf der Zunge zischt, langes & fein süßes Finish, das sich nach und nach zu einer sanften Schärfe aufbaut & den ganzen Mund erfüllt, tanzend über die ganzen Geschmacksknospen & gerade wenn du denkst, es ist vorbei – kommt das Aroma erneut zurück

