Cream Sherry ist ein Blend aus Oloroso- und PX-Sherry und damit von außergewöhnlicher Süße und Fruchtigkeit. Ein Finish in einem solchen Cram Sherry Fass verspricht deshalb genau diese Noten dem Whiskey hinzuzufügen, und schenkt man den Tasting Notes des neuen The Liberator Storehouse Special Malt Cream Sherry Finish Glauben, dann geschieht das bei ihm genau so.

Irish-whiskeys.de, der Spezialimporteur für irischen Whiskey, hat gemeinsam mit Whiskey Bonder Maurice O’Connell aus Killarney diesen Whiskey abgefüllt – er ist ab jetzt im Store des Onlinehändlers verfügbar. Alle Infos dazu bringen wir unten:

The Liberator Malt in Cream Sherry Finish: Neues Germany Exclusive für Freunde außergewöhnlicher Sherryfinishes

Gemeinsam mit Importeur Irish-Whiskeys.de veröffentlicht Whiskey Bonder Maurice O’Connell aus Killarney ein neues Storehouse Special exklusiv für deutsche Sherryfans. Denn dieses Mal beigestert der Fass-Virtuose mit einem Single Malt mit außergewöhnlichem Sherryfinish. The Liberator Malt in Cream Sherry Finish ist ein zweifach destillierter Irish Malt, der nach acht Jahren ein sechsmonatiges Finish in einem Cream Sherry Cask erhielt. Abgefüllt in Fassstärke bietet dieser limiterte Whiskey alles, was das Sherryherz begehrt.

Cream Sherry Finish: Alles, was das Sherryherz begehrt

Das neue Storehouse Special The Liberator Malt in Cream Sherry Finish ist ein in 2016 zweifach destillierter Single Malt Whiskey. Dieser reifte im historischen Storehouse von Whiskey Bonder Maurice O’Connell in einem frischen Cream Sherry Cask. Hierbei handelt es sich um einen Blended Sherry aus Oloroso und PX. Dabei vereinen sich die trockenen Elemente des Oloroso mit der Süße des PX. Hinzugefügt wird dem Blend während der Lagerung Traubenmost um das Süßelevel weiter zu erhöhen. “Die frisch entleerten Fässer kommen aus derselben Bodega, aus der auch die Moscatel Sherry Casks für unser letztjähriges The Liberator X Moscatel Germany Exclusiv stammten”, weiß Importeurin Mareike Spitzer zu berichten. Abgefüllt in Fassstärke mit 57,1 Prozent, zog der Whiskey aus diesem ganz besonderen Fass ein einmaliges Sherryaroma.

Sherry pur!

“The Liberator Malt in Cream Sherry Finish hat starke Karamellaromen, Paranüsse kommen durch, sowie eine deutlich würzige Süße. Dazu gesellt sich ein Hauch von Nelken und Feigen”, so beschreibt Maurice O’Connell sein neuestes Release selbst. Mareike Spitzer fügt hinzu: “Wir freuen uns, mit The Liberator Malt in Cream Sherry Finish wieder einen wirklich gelungenen Whiskey exklusiv für unsere deutschen Sherryfans anbieten zu können.” Dabei zeigt sich auch hierin wieder die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen O’Connell’s Whiskey Bonding und Irish-Whiskeys.de. “Maurice schätzt die deutschen Whiskeygenießer sehr und wir sind glücklich, mit ihm gemeinsam regelmäßig ganz besondere Fässer abfüllen und nach Deutschland bringen zu dürfen.”

Aroma: Pflaumen, Feige, würzige Noten

Geschmack: Paranüsse, Feigen, süß-würzige Noten, reifer Pfirsich, geröstetes Holz

Nachklang: langanhaltend mit Bittermandel und Fruchtnoten