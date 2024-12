Neu bei Irish-Whiskeys.de: Lady of Arms Axe Edition 1.0

Ihre unabhängige Abfüllungsreihe Lady of Arms führt Irish-Whiskeys.de weiter fort und stellt heute den dritten Teil in dieser Reihe vor. Lady of Arms Axe Edition 1.0 ist ein Irish Single Pot Still Whiskey, der für 20 Monate in einem Spätburgunderfass des rheinhessischen Bio-Weinguts Eppelmann nachreifen durfte. Insgesamt konnten 288 Flaschen 55,3 % Vol. abgefüllt werden, diese sind jetzt im Fachhandel und online bei Irish-Whiskeys.de erhältlich.

Hier alle weiteren Infos zu Lady of Arms Axe Edition 1.0:

Lady of Arms Axe Edition 1.0:

Neuer Single Pot Still aus unserer neuen Abfüllungsreihe

Mit der Lady of Arms Axe Edition 1.0 kehrt eine beliebte unabhängige Abfüllungsreihe von Irish-Whiskeys.de mit ihrer dritten Ausgabe zurück. Hierbei steht der Irish Single Pot Still Whiskey wieder ganz im Zeichen der irischen Kriegerinnen. Nach Bogen und Schwert, schwingen diese jetzt symbolisch die Axt. Mit viel Power und dennoch weichen Anklängen. Denn der kraftvolle Whiskey in Fassstärke zeigt nach seinem langem Spätburgunder-Finish auch warme Seiten. Details stellte Irish-Whiskeys.de beim zurückliegenden Irish Whiskey Wochenende 2024 exklusiv vor. Die Abfüllung ist jetzt im Fachhandel und online erhältlich.

Lady of Arms Axe Edition 1.0

Irish Single Pot Still Whiskey

Vol.: 55,3 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Tasting Notes

Aroma: Weingummi, Kirsche, Pot Still Würze, Cremé Brulée

Geschmack: beerige Noten, Pot Still Würze, etwas Nuss, mineralische Noten

Nachklang: langanhaltend mit würzigen Noten und leichter Salznote

UVP: 79,90 €

Irish Single Pot Still mit Spätburgunder-Finish

Mit ihrer Serie Lady of Arms zelebrieren die erfahrenen Abfüller rund um Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de Irlands einzigartigen Single Pot Still Whiskey. Nach einem Peated Blended Pot Still in 2022 und einer Bourbonfassvollreifung in 2023 vereinen sich in der Lady of Arms Axe Edition 1.0 jetzt Pot Still-Aromen mit intensiven Rotweinnoten. Hierzu reifte der in 2017 destillierte Whiskey für 20 Monate in einem Spätburgunderfass nach. “Das Rotweinfass bezogen wir vom rheinhessischen Bio-Weingut Eppelmann”, erklärt Mareike Spitzer. Nach der Verschiffung nach Irland und der Befüllung im Warehouse lagerte der Whiskey bis zur Abfüllung im milden Klima der irischen Ostküste. “Wie gewohnt füllten wir in Fassstärke ab,” so Mareike Spitzer. Hierbei stehen 55,3 Prozent zu Buche. Insgesamt 288 Flaschen ergab das Einzelfass.

Lady of Arms Axe Edition 1.0: Der Kampf für den irischen Single Pot Still geht weiter

Die Serie Lady of Arms greift die bedeutende Rolle der Kriegerinnen in der einstigen irischen Gesellschaft auf. Eine Rolle aus Zeiten, in der Frauen und Männer gleichberechtigt lebten, arbeiteten, regierten und kämpften. Dieses Frauenbild findet sich in der künstlerischen Labelgestaltung wieder. Für das Artwork zeichnet sich erneut die Künstlerin Nora Zang verantwortlich. Mareike Spitzer erklärt: “Jede Edition – Bogen, Schwert, Axt und als nächstes das Schild – steht für eine spezielle Variante des Pot Still Whiskeys. So wie die Axe-Editionen ihren Fokus auf besondere Finishes legen.”

Durch diese Aufteilung möchte Lady of Arms den Whiskeygenießern die geschmacklichen Unterschiede innerhalb des irischen Pot Still Whiskeys aufzeigen. Einer Stilart, die neben Single Malt allzu häufig übersehen wird. “Doch Single Pot Still kann mehr,” weiß Mareike Spitzer. Die Lady of Arms Axe Edition 1.0 mit ihrem Spätburgunderfinish zeigt dies einmal mehr eindrucksvoll.