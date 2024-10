TTB Neuheit: Laphroaig 35yo Strong Characters Chapter Two Dugald Johnston

Erst vor ein paar Tagen wurde der Laphroaig 33yo Strong Characters Donald Johnston offiziell vorgestellt (wir berichteten hier), ein paar Tage länger (aber nur mehr für etwas mehr als eine Woche) können Sie diesen bei uns gewinnen. Wenn Sie wissen wollen, wie die Serie weiter gehen wird, dann können wir Ihnen hier die Infos dazu bieten:

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind nun die Label der zweiten Ausgabe aufgetaucht, die wohl erst nächstes Jahr erscheinen wird. Es geht dabei um Dugald Johnston, den Sohn von Donald, der nach dessen tragischen Tod (er starb nach einem Unfall in der Destillerie) die Geschäfte übernahm.

Dieser zweite Laphroaig in der Strong Character Serie ist 35 Jahre gereift, und auch hier sind die Label von Bill Bragg gestaltet. Abgefüllt wird der Laphroaig 35yo Strong Characters Chaper Two Dugald Johnston mit 43,8% vol. Alkoholstärke, und so sehen die Label aus: