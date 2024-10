Gewinnen Sie jetzt den kostbaren Laphroaig 33yo Strong Characters Chapter One Donald Johnston im Wert von € 1.000,-!

Einen ganz besonderen Whisky aus einer ganz besonderen Destillerie haben wir gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Beam Suntory Deutschland für Sie beim aktuellen Gewinnspiel ausgesucht: Wir verlosen den Laphroaig Strong Characters Chapter One Donald Johnston – einen 33 Jahre alten Laphroaig in streng limitierter Auflage, der erst ab 8. Oktober zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.000,00 € im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sein wird.

Diesen außergewöhnlichen und seltenen Whisky können Sie bei uns jetzt gewinnen – wenn Sie unsere einfache Gewinnfrage beantworten und die richtige Lösung an uns einsenden (Genaueres weiter unten). Wenn sie unseren Text hier aufmerksam durchlesen, sollte die Antwort auf unsere Frage ganz leicht fallen. Wir halten Ihnen natürlich ganz fest die Daumen.

Hier zunächst einmal mehr über die Brennerei und den tollen Preis, den Sie gewinnen können.

Die Destillerie Laphroaig

Laphroaig vom Meer aus gesehen. © Whiskyexperts

Laphroaig (gälisch für „schöne Senke an der weiten Bucht“) zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Marken. Die 1815 auf der schottischen Insel Islay („eye-la“) gegründete Destillerie feiert bis heute ihr jahrhundertealtes Erbe. Hier wird ein Teil des Gerstenmalzes in der Brennerei selbst über Torffeuer getrocknet, was diesem Whisky sein außergewöhnlich reiches, intensiv torfiges Aroma verleiht. Das besondere Torfmoor der Insel mit seinem reichen Anteil an Torfmoos sowie das milde Klima, die erstklassige Gerste und das weiche Wasser Islays tragen in Verbindung mit dem Wissen der Master Distiller zum einmaligen Geschmack des Laphroaig Single Malt bei. 1994 wurde Laphroaig zum Hoflieferanten des englischen Königshauses ernannt, seither ziert das königliche Wappen jedes Laphroaig-Etikett.

Laphroaig 33yo Strong Characters Chapter One Donald Johnston – Eine Hommage an die Gründer von Laphroaig.

Ein Flasche Tradition: Laphroaig ist mehr als nur ein Whisky – es ist ein Stück schottische Geschichte in jeder Flasche. Gegründet im Jahr 1815, hat die Destillerie seit jeher eine unvergleichliche Liebe zum Handwerk und zur Qualität gezeigt. In jedem Tropfen Laphroaig, findet sich die reiche Geschichte der Marke und das Können der Master Distiller von Laphroaig.

Ein Aroma, das begeistert

Laphroaig hat seinen Ursprung auf der idyllischen schottischen Insel Islay, die für ihre raue Schönheit und ihre beeindruckende Whisky-Kultur bekannt ist. In jedem Tropfen des Whiskys finden sich die für Laphroaig typischen Aromen der einzigartigen Umgebung wider, in der er hergestellt wird.

Der Geschmack von Laphroaig ist ein Erlebnis für die Sinne. Die rauchigen Aromen, die salzige Brise und die sanften Noten von Torf entführen auf eine Reise in die schottische Landschaft.

Ein neuer Schritt der Exzellenz

Laphroaig 33 Year Old Strong Characters Donald Johnston ist weit mehr als nur ein Whisky – er verkörpert den nächsten Meilenstein der Laphroaig Master Blender, um die Marke in vollendeter Form zu repräsentieren. Diese neue Kollektion ehrt die reiche Geschichte und das bleibende Erbe von Laphroaig, einer der renommiertesten Destillerien auf Islay. Benannt nach Donald Johnston, dem ehemaligen Besitzer der Brennerei, steht dieser außergewöhnliche Whisky für über drei Jahrzehnte meisterhafte Handwerkskunst und beeindruckt mit einer außergewöhnlichen Komplexität und einem herausragenden Geschmack. Er ist zweifellos ein einzigartiges Juwel in der Welt des schottischen Whiskys.

Eine Hommage an die Gründer

Die unerschütterliche Überzeugung, die Donald und sein Bruder Alexander Johnston 1815 zur Gründung der Destillerie auf ihrem Bauernhof führte, spiegelt sich in diesem mutigen Whisky wider: Der ausgewählte Jahrgang durfte 33 Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern und europäischen Ex-Sherry-Hogsheads reifen. Das Ergebnis ist ein komplexer, rauer und dennoch sanfter Whisky, der Noten von süßem Karamellbonbon, Heidehonig, frisch gebackenem Sauerteigbrot und einer salzigen Meeresbrise aufweist. Der sanfte Sherry-Einfluss verleiht dem Whisky eine besondere Nuance, die von Früchtebrot und subtiler Würze geprägt ist. Das unverwechselbar rauchige Finish von Laphroaig Strong Characters rundet das Ganze mit würzigen Aromen und einem kräutrigem, fast grasigen Aroma, sowie Noten von geräucherter Makrele und geräuchertem Schinken ab. Der Duft des Whiskys besticht durch elegante süß-herbe Noten von Crème Brulée und eingekochtem Rhabarber und Apfel. Beim Verkosten öffnet ein Spritzer Wasser den Geschmack und bringt noch mehr Torfrauch zum Vorschein – ein Muss für echte Laphroaig-Liebhaber:innen.en.

Kunst trifft Whisky

Die Geschichte von Donald wird erzählt anhand der bezaubernden Illustrationen des Zeichners Bill Bragg. Die preisgekrönten Kreationen des britischen Künstlers weisen eine ähnliche Stärke und Entschlossenheit auf wie der Whisky und haben einen ganz eigenen, besonderen Stil. Sie verzieren sowohl die Verpackung als auch das Booklet.

“Für mich ist die Kombination von Schwarz und Weiß eine gute Grundlage für meine Arbeit. In diesem Projekt schien sie besonders geeignet, da Laphroaig oft als Kombination aus Torf und elegantem Whisky beschrieben wird. Es ist das Raue und Sanfte, und ich wollte ein wenig davon in den Zeichnungen selbst bewahren. Mut trifft auf Eleganz, und das passt gut zum Charakter des Whiskys.” Bill Bragg

Gestaltung des Artworks: Bill Bragg

Laphroaig Strong Characters Chapter One Donald Johnston reifte 33 Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern und ehemaligen Sherry-Hogsheads aus europäischer Eiche. Der Whisky wurde dann mit 43,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Der Vorab-Verkauf für die Friends of Laphroaig findet zwischen dem 24.09.2024 – 07.10.2024 statt.

Auf dem allgemeinen Markt ist die Strong Characters Edition ab dem 08.10.2024 zu erwerben. Erhältlich ist die limitierte Edition bei ausgewählten Händlern, wie beispielsweise whisky.de.

Und so gewinnen Sie den kostbaren Laphroaig 33yo Strong Characters Chapter One Donald Johnston im Wert von 1000 Euro:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Welche Rolle spielte Donald Johnston für die Destillerie Laphroaig?

A: Er erfand torfigen Whisky

B: Er war ihr Gründer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 20. Oktober 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 21. Oktober 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 20. Oktober 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 21. Oktober 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory Deutschland sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team