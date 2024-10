Ab jetzt erhältlich: Laphroaig stellt neue limitierte Whisky-Serie “Strong Characters” vor

Schon in der Vorwoche konnten wir Ihnen einen kurzen Ausblick auf den neuen Laphroaig Strong Characters Chapter One Donald Johnston geben, und seit gestern können Sie eine Flasche des kostbaren Whiskys bei uns gewinnen – jetzt haben wir von Laphroaig die deutsche Pressemitteilung zu diesem 33 Jahre alten Whisky aus der ikonischen Islay-Brennerei erhalten – finden Sie diese nachstehend:

Laphroaig stellt neue limitierte Whisky-Serie vor: Strong Characters

Laphroaig präsentiert mit Strong Characters eine neue, limitierte Single-Malt-Serie, die den Pionieren gewidmet ist, die die Geschichte von Laphroaig geprägt haben. Die erste Ausgabe ist dem Mitbegründer Donald Johnston gewidmet und wird von dem renommierten britischen Künstler Bill Bragg mit eindrucksvollen monochromen Illustrationen inszeniert.

Eine Hommage an die Gründer

Die unerschütterliche Überzeugung, die Donald und sein Bruder Alexander Johnston 1815 zur Gründung der Destillerie auf ihrem Bauernhof führte, spiegelt sich in diesem mutigen Whisky wider: Der ausgewählte Jahrgang durfte 33 Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern und europäischen Ex-Sherry-Hogsheads reifen. Das Ergebnis ist ein komplexer, rauer und dennoch sanfter Whisky, der Noten von süßem Karamellbonbon, Heidehonig, frisch gebackenem Sauerteigbrot und einer salzigen Meeresbrise aufweist. Der sanfte Sherry-Einfluss verleiht dem Whisky eine besondere Nuance, die von Früchtebrot und subtiler Würze geprägt ist. Das unverwechselbar rauchige Finish von Laphroaig Strong Characters rundet das Ganze mit würzigen Aromen und einem kräutrigem, fast grasigen Aroma, sowie Noten von geräucherter Makrele und geräuchertem Schinken ab. Der Duft des Whiskys besticht durch elegante süß-herbe Noten von Crème Brulée und eingekochtem Rhabarber und Apfel. Beim Verkosten öffnet ein Spritzer Wasser den Geschmack und bringt noch mehr Torfrauch zum Vorschein – ein Muss für echte Laphroaig-Liebhaber:innen.

Kunst trifft Whisky

Die Geschichte von Donald wird erzählt anhand der bezaubernden Illustrationen des Zeichners Bill Bragg. Die preisgekrönten Kreationen des britischen Künstlers weisen eine ähnliche Stärke und Entschlossenheit auf wie der Whisky und haben einen ganz eigenen, besonderen Stil. Sie verzieren sowohl die Verpackung als auch das Booklet. Bill Bragg fügt hinzu:

“Für mich ist die Kombination von Schwarz und Weiß eine gute Grundlage für meine Arbeit. In diesem Projekt schien sie besonders geeignet, da Laphroaig oft als Kombination aus Torf und elegantem Whisky beschrieben wird. Es ist das Raue und Sanfte, und ich wollte ein wenig davon in den Zeichnungen selbst bewahren. Mut trifft auf Eleganz, und das passt gut zum Charakter des Whiskys.”

Stimmen zur neuen Serie

Teddy Joseph, Global Brand Ambassador von Laphroaig, betont:

„Es gibt ein wachsendes Interesse unter Whiskytrinker:innen – nicht nur für die Aromen, die eine Destillerie hervorbringt, sondern auch für ihre Geschichte. Laphroaig hat eine so reiche und fesselnde Geschichte, und die neue Strong Characters-Serie bietet Whiskyfans die Möglichkeit, tiefer einzutauchen und die Pioniere und Geschichten zu entdecken, die Laphroaig zu der Marke gemacht haben, die sie heute ist. Wir hatten das Glück, mit Bill Bragg zusammenzuarbeiten, dessen atmosphärische Bilder die Geschichte und den Geist des Lebens auf dieser kompromisslosen Insel, ihren rauen Küsten und ihren satten Wiesen, einfangen.“

Produktinformationen

Alkoholgehalt: 43,8 % Vol.

Flaschengröße: 70 cl

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.: 1.000,- Euro

Tasting Note

Nase: Noten von Vanille-Crème-Brûlée, eingekochtem Rhabarber und Apfel mit Vanillepudding. Cremig weiches Karamell, gefolgt von Heidehonig, frisch gebackenem Sauerteigbrot und einer salzigen Meeresbrise.

Gaumen: Der sanfte Sherry-Einfluss sorgt für Noten von Früchtekuchen und subtilen Gewürzen

Abgang: Der Torfanteil enthüllt würzige Aromen von geräuchertem Schinken, geräucherter Makrele und einem krautigen, fast grasigen Rauch. Ein Spritzer Wasser bringt wogenden Torfrauch hervor

Verkaufsstart: 8. Oktober 2024

Darüber hinaus erweitert die renommierte Islay-Brennerei, ihr Sortiment um einen 30 Jahre alten Single Malt. Diese limitierte, jährliche Kleinserie bringt durch die lange Reifung in amerikanischer und europäischer Eiche eine neue Komplexität in den charakteristisch rauchigen Laphroaig-Geschmack.

Hergestellt unter Verwendung der bewährten Produktionstechniken, die Laphroaig einzigartig machen, erhält dieser seinen kastanienfarbenden Ausdruck durch die verlängerte Reifung in Fässern aus erstbefüllter und wiederbefüllter amerikanischer Eiche sowie in europäischen Eichenfässern (ex-Sherry-Hogsheads und -Butts) eine neue Ebene von Komplexität. Nuancen von floralen und tropischen Früchte, die durch 30 Jahre Reifung entstehen, balancieren die charakteristischen rauchigen Noten aus – und ob pur, auf Eis oder mit ein paar Tropfen gereinigtem Wasser genossen, bietet er ein wahrhaft unvergessliches Geschmackserlebnis.



„Laphroaig hat ein unverwechselbares Geschmacksprofil, das Whisky-Fans kennen und lieben gelernt haben, und das verdanken wir unseren langjährigen traditionellen Techniken. Wir innovieren ständig, ohne uns jemals zu weit von dem zu entfernen, was Laphroaig sein charakteristisches Profil verleiht – und die Ergänzung dieser Kleinserienveröffentlichung in unser Kernsortiment bietet den Trinkern denselben herrlich rauchigen Whisky, jedoch mit einem längeren, komplexeren Geschmack, der aus 30 Jahren Reifung resultiert.“ – Teddy Joseph, Global Brand Ambassador bei Laphroaig

Produktinformationen

Alkoholgehalt: 45,8 % Vol.

Flaschengröße: 70cl

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. USt.: 815,- Euro

Geschmack: Fruchtige und süße Noten von Orange, Zitrone, Vanillepudding, Karamell, Bergamotte und weißem Pfeffer. Abgerundet durch glimmenden Torfrauch.