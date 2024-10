THY Whisky mit Tastings im November auf Tour in Deutschland

Eine der interessantesten neuen europäischen Destillerien ist die dänische THY Destillerie – seit diesem Jahr gibt es dort neben Spezialabfüllungen auch eine Core-Range mit drei Abfüllungen. Diese und wohl einige Sonder-Bottlings wird die THY Distillery im Rahmen der Owner Cask Days bei Tasting-Terminen in drei deutschen Städten vorstellen. Es sind mindestens 6 Whiskys, darunter auch Fassproben und alte Abfüllungen, die Sie dort verkosten können.

Mehr zu den Tastings in Mönchengladbach, Berlin und Hamburg finden Sie untenstehend, wenn Sie mehr über die Brennerei und das sie umgebenden Naturschutzgebiet erfahren wollen, können Sie hier unseren Besuch bei THY unter dem Titel “Ein Besuch bei der THY Distillery und der Region, die ihren Whisky prägt” nachlesen.

THY Whisky Tastings in Deutschland

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Cask Owner Days lädt Thy Whisky erneut zu öffentlichen Tastings.

Auch dieses Jahr lädt die Organic Single Estate Distillery Thy Whisky ihre Cask Owner aus Deutschland nach Hamburg, Berlin und Mönchengladbach ein.

Vor Ort werden gemeinsam Proben aus den jeweiligen Fässern verkostet und bewertet.

Im Rahmen dieser Events veranstaltet Thy Whisky für alle Interessierten offene Tastings und gewährt tiefe Einblicke in seine Geschichte, die Philosophie der Whiskyherstellung sowie in zukünftige Projekte. Es werden mindestens 6 Whiskys, darunter alte und neue Abfüllungen sowie Fassproben aus dem Lager, vorgestellt.

Die Tastings finden in englischer Sprache statt.

Im Anschluss an die Verkostung können die Teilnehmer den Nachmittag bei Whisky, dänischen Bieren und Snacks ausklingen lassen.

Alle Termine im Überblick:



MÖNCHENGLADBACH – Sonntag, 10. November 2024

‘Kult+Genuss’

Wilhelm-Strauß-Straße 65

41236 Mönchengladbach

13:00-14:30 Thy Whisky Tasting

35 €/Person

Tickets: https://www.eventbrite.de/e/thy-whisky-tasting-hamburg-tickets-1020411758037

BERLIN – Samstag, 23. November 2024

’Beavis.Bar’

Veteranenstraße 11

10119 Berlin

14:00-15:30 Thy Whisky Tasting

35 €/Person

Tickets: https://www.eventbrite.de/e/thy-whisky-tasting-berlin-tickets-1020418387867

HAMBURG – Sonntag, 24. November 2024

’Sturmfreie Bude Alster’

Lübecker Straße 1

22087 Hamburg

12:00-13:30 Thy Whisky Tasting

35 €/Person

Tickets: https://www.eventbrite.de/e/thy-whisky-tasting-hamburg-tickets-1020411758037

Weitere Informationen zum Cask Share Programm unter https://thy-whisky.com/collections/fadandele

Über die Thy Distillery

Die Thy Whisky Distillery wurde 2010 auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb Gyrup gegründet und liegt in der Region Thy im Norden des Landes, direkt an der Nordseeküste. Zur Whiskyherstellung wird ausschließlich Bio-Getreide von den eigenen Feldern verwendet. Alle Arbeitsschritte – vom Mälzen über die Destillation bis zur Lagerung – erfolgen auf dem Anwesen. Jährlich werden 50.000 Liter Spirituosen destilliert. Die Brennerei beschäftigt 13 Frauen und Männer. Der Whisky-Shop und Verkostungsraum auf dem Hof empfängt täglich Besucher und bietet ganzjährig Führungen und Whiskyverkostungen an. https://thy-whisky.com/