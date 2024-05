Zwei Information zur dänischen Thy Distillery haben wir von Prineus erhalten. Zum einen erinnert der deutsche Importeur auf das am Freitag stattfindende Thy Distillery Online Tasting. Und zum anderen kündigt Prineus das Erscheinen der Abfüllung Thy Distillery – PX an.

Alle Details zum Thy Distillery Online Tasting und zu Thy Distillery – PX, der im Online Tasting offiziell vorgestellt wird, in der nachfolgenden Info von Prineus:

Neu bei Prineus: Thy Distillery – PX

Die erste limitierte Sonderabfüllung nach dem Erscheinen der neuen Core Range wird im Online Tasting am Freitag offiziell vorgestellt

Wir möchten noch einmal an das Thy Distillery Online Tasting am Fr., 31.05.2024 um 20:00 Uhr erinnern, in dem neben der Core Range auch einige Cask Samples vorgestellt werden. Eines dieser Cask Samples ist die erste limitierte Sonderabfüllung nach dem Erscheinen der neuen Core Range und wird im Online Tasting offiziell vorgestellt.

Es handelt sich um die Abfüllung Thy Distillery – PX, die aus zwei Pedro-Ximenez Sherry Hogsheads und einem Anteil aus einem Pedro-Ximenez Sherry Butt geblendet wurde. Der Whisky aus dem PX Sherry Butt ist dabei aus mit Buchenholz geräuchertem Malz hergestellt worden. Die Abfüllung wird in Kürze bei uns eintreffen.

Thy Whisky – PX

Limitierte Sonderabfüllung

Fassstarker Single Malt

Getreide: Odyssey Gerste, biologisch angebaut in 2019 in Gyrup (56,891o N,8,428o Ø)

Destilliert: Februar 2020 – März 2020

Abgefüllt: Mai 2024

Anzahl: 636 Flaschen

Malz: 80% helles Malz, 20% Buchenholz geräuchertes Malz

Fass: PX Sherry, Nicht kühlfiltriert, Ungefärbt

Größe: 70 cl.

Alkohol: 58,3% vol.

Das Online-Tasting am 31.05.2024 um 20:00 Uhr wird aus der Thy Distillery vom Team der Thy Distillery in englischer Sprache durchgeführt. Ein paar wenige Sets für das Online Tasting noch verfügbar.

Das Tasting Set besteht aus folgenden Abfüllungen:

Thy Whisky No 23 – Hawboen

Spelt-Rye

Thy

Bøg

Cask No 378 (cask sample)

Cask No 1260 (cask sample)

PX (cask sample)

und enthält zudem Getreideproben der Core Range, ein Glas und eine Pipette.

Das Tasting wird später auf dem YouTube Kanal der THY Distillery veröffentlicht, so dass Sie es sich auch dann ansehen können, wenn Sie am 31.05.2024 keine Zeit haben.