Thy Distillery aus Dänemark bringt erste Core Expressions-Serie nach Deutschland

Dänische Brennereien haben sich in den letzten Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben. Zu ihnen gehört auch die Single Estate Whisky THY Distillery, die 2010 gegründet wurde, deren Whiskys aber bislang offiziell nur am heimischen Markt erhältlich waren.

Das ändert sich ab sofort. Mit 1. Mai erscheint die THY Core Expressions-Serie mit drei neuen Signature Whiskys (Thy, Bøg und Spelt-Rye) – in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und im Vereinigten Königreich. Damit können auch deutsche Genießer die handwerklichen der Single Estate Destillerie des Jahres 2024 bei den World Whisky Awards genießen. In Deutschland werden die Whiskys vom deutschen Importeur Prineus vertrieben.

Nachfolgend finden Sie alles über die Destillerie und ihre drei neuen Core Expressions – einen sehr ausführlichen Einblick in die Destillerie können Sie auch mit unserem exklusiven Besuchsbericht und Video aus dem Vorjahr erhalten:

Thy Distillery aus Dänemark mit erster Core Expressions- Serie und internationalem Vertrieb

Am 1. Mai launcht die dänische Single Estate Whisky-Ikone Thy Distillery ihre erste Core Expressions-Serie, bestehend aus Single Malt- und Roggenwhiskys. Die Produkte werden erstmals auch international erhältlich sein. Neben Deutschland dürfen sich die Niederlande, Schweden und das Vereinigte Königreich auf die neuesten Thy Whiskys freuen.

Whisky-Destillerien, die ihre eigene Gerste anbauen und mälzen, sind immer noch eine Seltenheit. Vor allem, wenn sie dazu noch 100% öko-zertifiziert arbeiten. Ein führender Verfechter dieser „Vom Feld bis zur Flasche“-Philosophie ist die inhabergeführte Whisky-Brennerei Thy, deren Felder an der windigen Westküste Dänemarks liegen.

Die 2010 gegründete Thy Distillery prägt den dänischen Whisky bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihrem Terroir-geprägten Single Estate- und Bio-Ansatz. Die Brennerei hat ein eigenes System zum Mälzen der Gerste entwickelt und arbeitet mit einem selbstgebauten Räucherofen zur Aromatisierung des Getreides. Auch die Brennmethode ist ungewöhnlich und setzt auf einen einzigen Destillationsdurchgang – all das, um die geschmacklichen Eigenschaften des lokalen Getreides und den typisch dänischen Buchenholzrauch im Whisky hervorzuheben.

Die hingebungsvolle Arbeit in Thy ist nicht unbemerkt geblieben. In diesem Jahr wurde die Destillerie mit dem Titel „Icons of Whisky – Single Estate Destillerie des Jahres“ bei den World Whiskies Awards 2024 ausgezeichnet.

Bisher hatten Whiskyliebhaber in Dänemark das Glück, den größten Teil der knappen Produktion aus dieser westjütländischen Familienbrennerei für sich behalten zu dürfen. Auch die naturverbundenen deutschen Urlauber, die es alljährlich an die Westküste und in den unberührten Nationalpark der Region Thy zieht, konnten die limitierten Whiskys vor Ort probieren und erwerben. Mit der ersten Core Expressions-Serie will Thy nun den internationalen Markt erobern.

„Wir haben hart gearbeitet, um an den Punkt zu gelangen, an dem wir endlich auch dem Rest der Welt unsere Whiskys präsentieren können. Wir sind unseren Anhängern zu großem Dank verpflichtet, die uns den ganzen Weg über beim Aufbau unserer Brennerei unterstützt haben. Unser Traum, Whisky-Bauern zu sein und das Terroir unseres Familienbetriebs in einer Flasche Whisky zum Leben zu erwecken, hat sich erfüllt“ Miteigentümer Jakob Stjernholm, Master Distiller und CEO der Thy Distillery

Die Thy Core Expressions-Serie umfasst drei neue Signature-Whiskys

Thy

ein Single Malt Whisky mit dem charakteristischen reichhaltigen und malzigen Geschmacksprofil der Hofbrennerei.

Thy enthält alle Grundelemente des einzigartigen Produktionsprozess der Brennerei Thy: Die sorgfältig

ausgewählte, auf den umliegenden Feldern angebaute Bio-Sommergerste, die milde Süße durch das langsame Darren in unseren Mälztrommeln mit einer sanften Note unseres Dänischen Buchenholzrauchs. Unsere einzigartige Einfach-Destillationsroutine, um so viel Geschmack des gemälzten Getreides wie möglich zu bewahren. Abschließend gereift in einer Mischung aus Bourbon, Oloroso- und PX-Fässer mit dem Ziel einer perfekten Balance der Süße, warmer Eichenwürze und Vanille – passend zum reichhaltig malzigen Charakter unseres Spirits.

Tasting Notes: Süß, vollmundig, fruchtig, weich, malzig

Format: 0,7 L

ABV: 48,0 Vol.-%

UVP: 59,90 €

Bøg

ein geräucherter Single Malt Whisky, der seinen Namen und sein Aroma vom traditionellen dänischen Buchenholzrauch hat.

Bøg ist vom vertrauten Geruch von Lagerfeuern und den traditionellen Räuchereien entlang der wunderschönen und windgepeitschten Küstenlinie von Thy.

Bøg wird aus Bio-Sommergerste hergestellt, die auf den umliegenden Feldern angebaut wird, sorgfältig gemälzt und mit dem Rauch der Buchenholzglut geräuchert in unserer Malting Drums. Sorgfältig

einfach destilliert, um den malzigen und fleischigen Rauch zu bewahren – und und gereift in alten Sherryfässern.

Dieser Whisky ist warm und rauchig mit einer sanften Süße gebackene Früchte, Malzcharakter und eine Fülle an Trockenfrüchten aus seiner Reifung in Oloroso- und PX-Sherryfässern.

Tasting Notes: Vollmundig & fleischig, Trockenfrüchte, malzig, wärmender Rauch

Format: 0,7 L

ABV: 50,0 Vol.-%

UVP: 74,90 €

Spelt-Rye

ein gemälzter Roggenwhisky aus Gerste, Roggen und Dinkel, die auf dem Hof angebaut und gemälzt werden.

Spelt-Rye (Dinkel-Roggen) verwertet mehrere Getreidesorten aus biologischem Anbau. Fruchtfolge ist dabei ein integraler Bestandteil unserer regenerativen Landwirtschaft. Spelt-Rye ist von der langjährigen dänischen Tradition des Roggenbrots und neu entdeckter Zuneigung zu alten Weizensorten inspiriert. Spelt Rye zeigt, was eine sorgfältige Bio-Getreideauswahl, das Mälzen im eigenen Haus und die Verwendung neuer Mashbills für einen Whisky tun können.

Die Reifung in neuen Fässern aus amerikanischer Eiche liefert einen sanften, würzigen und blumigen Geschmack mit einer eleganten Fassbalance sowie Aromen von warmer Vanille, Eichengewürz, Rosenpfeffer, Sahne-Karamell, Zitrus und Heideblüten.

Tasting Notes: Honig, Frucht, Eiche, Pfeffer, Zitrus, Blüten

Format: 0,7 L

ABV: 48,5 Vol.-%

UVP: 69,90 €

„Unsere drei neuen Whiskys drücken die Persönlichkeit und die Handschrift unserer Hofbrennerei aus, in der die Auswahl des Getreides und der Mälzungsprozess den Whisky ebenso bestimmen wie die für die Reifung verwendeten Fässer. Wir hoffen, dass Whiskyliebhaber auf der ganzen Welt den Stil der Farm Distillery in diesen Whiskys genauso lieben werden wie wir“,

erklärt Jakob Stjernholm.

Partnerschaft mit deutschem Importeur Prineus

Die Thy Whisky Distillery ist hocherfreut, ihre Partnerschaft mit der Prineus GmbH für den Import und den Vertrieb ihrer Whiskys in ganz Deutschland bekannt zu geben.

„Prineus ist eine großartige Ergänzung für uns. Sie haben eine große Leidenschaft für Whisky – genau wie wir. Wir haben diesen Start mit Veranstaltungen in ganz Deutschland in den letzten Jahren vorbereitet, aber jetzt, wo die neuen Whiskys fertig sind, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, diese neue vielversprechende Partnerschaft zu starten“,

sagt Jakob Stjernholm.

Auch in Neumünster freut man sich über den jüngsten Zugang aus dem Nachbarland. Marc-Björn Stock von Prineus erklärt:

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit der dänischen Single Estate Distillery Thy und als Startpunkt den Release der neuen Core Range. Wir sind nicht nur überzeugt, sondern begeistert von der Qualität und Vielfalt der Abfüllungen der Brennerei und ihrer Vision. Wir erwarten freudig, sie in Kürze allen Whisky-Enthusiasten in Deutschland vorstellen zu können.“